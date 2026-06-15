Polêmica em torno de Vinicius Júnior! Estrela do Real Madrid parece estar prestes a receber punição na Copa do Mundo

O capitão Marquinhos, porém, aparentemente não havia recebido essa orientação do companheiro de equipe e, com sua entrevista no intervalo, gerou um debate na ZDF sobre eventuais conversas breves com os jogadores entre os dois tempos.

“Vamos tentar continuar assim no segundo tempo. Um resultado sobre o qual podemos construir. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar”, disse o zagueiro central do PSG. Em seguida, o apresentador da ZDF, Jochen Breyer, perguntou aos especialistas presentes o que achavam das entrevistas.

Quase ao mesmo tempo, os campeões mundiais Per Mertesacker e Christoph Kramer foram na mesma linha em seus julgamentos. “Catastrófico”, disse Kramer. Mertesacker respondeu: “Difícil!”

Kramer explicou: “Bem, isso não dá certo, na minha opinião. Isso realmente não dá certo! Você já está sob os holofotes. E se você tira três minutos de cada jogador, você tem que encaixar isso em algum intervalo. Você tira três minutos de Marquinhos de um segundo tempo realmente importante. E nada de sensato sai disso. O que você quer dizer com isso?”