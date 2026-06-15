Durante a partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (1 a 1), Vinicius Júnior teria se recusado a dar a entrevista obrigatória no intervalo. “A FIFA vai te punir”, teria gritado um repórter, segundo ele; Vinicius teria respondido: “Nós pagaremos a multa, mas não daremos entrevistas.”
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Polêmica em torno de Vinicius Júnior! Estrela do Real Madrid parece estar prestes a receber punição na Copa do Mundo
O capitão Marquinhos, porém, aparentemente não havia recebido essa orientação do companheiro de equipe e, com sua entrevista no intervalo, gerou um debate na ZDF sobre eventuais conversas breves com os jogadores entre os dois tempos.
“Vamos tentar continuar assim no segundo tempo. Um resultado sobre o qual podemos construir. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar”, disse o zagueiro central do PSG. Em seguida, o apresentador da ZDF, Jochen Breyer, perguntou aos especialistas presentes o que achavam das entrevistas.
Quase ao mesmo tempo, os campeões mundiais Per Mertesacker e Christoph Kramer foram na mesma linha em seus julgamentos. “Catastrófico”, disse Kramer. Mertesacker respondeu: “Difícil!”
Kramer explicou: “Bem, isso não dá certo, na minha opinião. Isso realmente não dá certo! Você já está sob os holofotes. E se você tira três minutos de cada jogador, você tem que encaixar isso em algum intervalo. Você tira três minutos de Marquinhos de um segundo tempo realmente importante. E nada de sensato sai disso. O que você quer dizer com isso?”
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Vinicius Júnior marca um gol de tirar o fôlego e empata contra o Marrocos
Contra o Marrocos, Vinicius havia marcado um gol de sonho para empatar a partida e definir o placar final, ainda antes de recusar a entrevista no intervalo. A vantagem marroquina, por sua vez, havia sido marcada por Ismael Saibari. O jogador de 25 anos estaria prestes a se transferir para o Bayern de Munique.
Após a partida, porém, houve mais uma curiosidade, pelo menos para Vinicius. Na coletiva de imprensa, um jornalista fez uma pergunta em inglês; Vinicius pediu que a pergunta fosse feita em espanhol, mas isso foi recusado por um oficial da FIFA, com referência às traduções disponíveis. Incidentes semelhantes já haviam ocorrido anteriormente com Frenkie de Jong, da Holanda, e Achraf Hakimi, do Marrocos.
De Jong, jogador de longa data do FC Barcelona, recebeu uma pergunta em espanhol antes da partida contra o Japão, até que um funcionário da FIFA interveio: “Desculpe, tem que ser em inglês, japonês ou holandês, por favor.”
Para Vinicius e a Seleção, a jornada continua na madrugada de sexta para sábado (2h30) com o confronto contra o Haiti. Para encerrar a fase de grupos, a Escócia aguarda no dia 25 de junho.