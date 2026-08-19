Pogba, oficial: fora do Monaco. Agora, MLS ou Arábia

O Monaco e Paul Pogba anunciaram em conjunto o fim da parceria de um ano entre as partes.





"Quando ele chegou, explicamos que se tratava de um grande desafio, uma empreitada ousada e ambiciosa", explicou o diretor-executivo do AS Monaco, Thiago Scuro, em uma declaração conjunta. "Certamente, o desfecho não é o que esperávamos, mas isso não deve ofuscar o entusiasmo que acompanhou seu retorno ao clube, nem o fato de que Paul recuperou sua forma e o futebol profissional nesse período. O que Paul trouxe ao vestiário, em especial para os jogadores mais jovens, com quem compartilhou constantemente sua vasta experiência e ofereceu conselhos, foi inestimável, e sua atitude foi exemplar". "Inicialmente, ele permanecerá em Mônaco para se recuperar".



