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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Pogba, oficial: fora do Monaco. Agora, MLS ou Arábia

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P. Pogba
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O meio-campista e o clube do Principado anunciam em conjunto o fim do vínculo, que durou apenas um ano

O Monaco e Paul Pogba anunciaram em conjunto o fim da parceria de um ano entre as partes.


"Quando ele chegou, explicamos que se tratava de um grande desafio, uma empreitada ousada e ambiciosa", explicou o diretor-executivo do AS Monaco, Thiago Scuro, em uma declaração conjunta. "Certamente, o desfecho não é o que esperávamos, mas isso não deve ofuscar o entusiasmo que acompanhou seu retorno ao clube, nem o fato de que Paul recuperou sua forma e o futebol profissional nesse período. O que Paul trouxe ao vestiário, em especial para os jogadores mais jovens, com quem compartilhou constantemente sua vasta experiência e ofereceu conselhos, foi inestimável, e sua atitude foi exemplar". "Inicialmente, ele permanecerá em Mônaco para se recuperar".


  • "Mesmo que eu não tenha jogado tantas partidas quanto esperava, serei sempre grato pela oportunidade de vestir a camisa deles", declarou Pogba, que soma seis aparições saindo do banco pelo Monaco.


    Para o futuro do jogador nascido em 1993, ex-Juventus e campeão do mundo com a França em 2018, fala-se em Arábia ou MLS. Mas uma recuperação física completa é indispensável antes de qualquer nova aventura.

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