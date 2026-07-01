O ex-jogador da seleção nacional Thomas Helmer considera que, no que diz respeito a uma possível renovação no quadro de pessoal, o jogador de 41 anos é um candidato adequado para um cargo na DFB.
Traduzido por
"Poderia ter explicado aos rapazes o que significa jogar pela Alemanha": Bastian Schweinsteiger assumirá cargo na DFB?
“Se isso for na comissão técnica ou na equipe de apoio, na verdade não importa. Bastian Schweinsteiger, por exemplo, talvez pudesse ter explicado aos rapazes o que significa jogar pela Alemanha e dar tudo de si”, disse Helmer em entrevista ao Augsburger Allgemeine.
Schweinsteiger encerrou sua carreira como jogador na seleção alemã após o Euro 2016. Posteriormente, ele foi contratado como comentarista pela ARD, função na qual também está acompanhando a atual Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.
Pela seleção nacional, ele entrou em campo 121 vezes no total, marcando 24 gols e dando 38 assistências. Seu maior sucesso foi a conquista do título da Copa do Mundo sob o comando de Joachim Löw, em 2014. Depois disso, ele não seguiu carreira como técnico.
Será que Julian Nagelsmann está prestes a ser demitido da DFB?
Após a vergonhosa eliminação contra o Paraguai, multiplicam-se as vozes que exigem a demissão do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. Seu contrato, na verdade, ainda é válido até depois do Campeonato Europeu de 2028, e ele próprio descartou, por enquanto, a possibilidade de se demitir.
Jürgen Klopp tem sido citado repetidamente como possível sucessor. Segundo informações da Sky, ele estaria disponível para assumir o cargo caso a DFB decida se separar antecipadamente do atual técnico da seleção.