“Se isso for na comissão técnica ou na equipe de apoio, na verdade não importa. Bastian Schweinsteiger, por exemplo, talvez pudesse ter explicado aos rapazes o que significa jogar pela Alemanha e dar tudo de si”, disse Helmer em entrevista ao Augsburger Allgemeine.

Schweinsteiger encerrou sua carreira como jogador na seleção alemã após o Euro 2016. Posteriormente, ele foi contratado como comentarista pela ARD, função na qual também está acompanhando a atual Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.

Pela seleção nacional, ele entrou em campo 121 vezes no total, marcando 24 gols e dando 38 assistências. Seu maior sucesso foi a conquista do título da Copa do Mundo sob o comando de Joachim Löw, em 2014. Depois disso, ele não seguiu carreira como técnico.