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Bastian SchweinsteigerGetty Images
Christian Guinin

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"Poderia ter explicado aos rapazes o que significa jogar pela Alemanha": Bastian Schweinsteiger assumirá cargo na DFB?

Copa do Mundo
Alemanha x Paraguai
Alemanha
B. Schweinsteiger
J. Nagelsmann
J. Klopp

Após a eliminação embaraçosa nas oitavas de final da Copa do Mundo, cada vez mais especialistas exigem mudanças na comissão técnica da DFB. Será que isso abre uma porta para Bastian Schweinsteiger?

O ex-jogador da seleção nacional Thomas Helmer considera que, no que diz respeito a uma possível renovação no quadro de pessoal, o jogador de 41 anos é um candidato adequado para um cargo na DFB.

  • “Se isso for na comissão técnica ou na equipe de apoio, na verdade não importa. Bastian Schweinsteiger, por exemplo, talvez pudesse ter explicado aos rapazes o que significa jogar pela Alemanha e dar tudo de si”, disse Helmer em entrevista ao Augsburger Allgemeine.

    Schweinsteiger encerrou sua carreira como jogador na seleção alemã após o Euro 2016. Posteriormente, ele foi contratado como comentarista pela ARD, função na qual também está acompanhando a atual Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.

    Pela seleção nacional, ele entrou em campo 121 vezes no total, marcando 24 gols e dando 38 assistências. Seu maior sucesso foi a conquista do título da Copa do Mundo sob o comando de Joachim Löw, em 2014. Depois disso, ele não seguiu carreira como técnico.

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  • Será que Julian Nagelsmann está prestes a ser demitido da DFB?

    Após a vergonhosa eliminação contra o Paraguai, multiplicam-se as vozes que exigem a demissão do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. Seu contrato, na verdade, ainda é válido até depois do Campeonato Europeu de 2028, e ele próprio descartou, por enquanto, a possibilidade de se demitir.

    Jürgen Klopp tem sido citado repetidamente como possível sucessor. Segundo informações da Sky, ele estaria disponível para assumir o cargo caso a DFB decida se separar antecipadamente do atual técnico da seleção.