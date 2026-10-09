Play-off da Copa do Mundo, a Itália vence por 2 a 0 em Tbilisi contra Belarus: Piemonte e Polli decidem

“É a vitória que queríamos, que buscamos e que nos faz olhar com enorme otimismo para a próxima partida”, disse Soncin. “Criamos, jogamos no campo delas e evitamos todas as transições delas, embora certamente possamos ser mais incisivas na fase final”. O próximo compromisso será daqui a quatro dias, no Franchi, um estádio que traz lembranças lindíssimas. Foi lá que a Itália comemorou a vaga para a Copa do Mundo de 2019 e para a Eurocopa de 2022: desta vez, estará em jogo a classificação para a segunda e decisiva fase dos play-offs, no início de dezembro, contra Sérvia ou Finlândia (as escandinavas venceram por 3 a 1 diante de sua torcida), o último obstáculo na corrida rumo ao Brasil 2027.