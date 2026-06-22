Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
platini vialli mauro golf cup
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Platini: “Maradona era melhor do que eu? Ele praticava dois esportes, futebol e basquete...”

Juventus

O ex-vencedor da Bola de Ouro da Juventus fala sobre os bianconeri, e não só...

Michel Platini, na Itália para a 21ª edição da Copa de Golfe da Fundação Vialli e Mauro, fala sobre a Juventus e muito mais…


Sobre a Juventus:“Enquanto eu estiver vivo, ninguém mexe com ela… o clube é a família Agnelli — relata o Gazzetta.it Meu retorno? Já fui claro há algum tempo: não penso nisso, não aspiro a isso; aos setenta anos, ainda tenho projetos para fazer meu mundo crescer, mas chega de cargos institucionais e coisas do tipo em um clube. Penso no carinho dos torcedores, que continua vivo, no grupo que éramos, no Advogado, e acho que, se tivéssemos vencido a Fiorentina, agora estaríamos aqui falando de uma temporada, no geral, positiva. O futebol é feito de ciclos; em breve começará uma nova história da Juventus...”.


E ainda: “Se eu daria mais tempo a alguém como o David? Posso dizer que, para quem faz o que eu fazia, o meio-campista, a integração pode ser menos complicada: no meio-campo, a gente toca mil bolas; no ataque, depende da equipe. E a minha integração? Aquele grupo gostava muito do Liam Brady, mas, ao mesmo tempo, nunca me fizeram sentir que eu estava chegando para ocupar o lugar dele… Se vou voltar à Juve? Não. Se vou voltar ao futebol? Sim, mas de uma maneira diferente”.



  • Sobre a Copa do Mundo com 48 seleções:É certo ampliá-la, é certo dar uma chance a novas seleções: não sei se 48 seleções são poucas ou muitas, mas sei que era preciso fazer algo em favor de países como os africanos e, além disso, acho muito emocionante o momento dos hinos com as seleções alinhadas daquela maneira... Quem vai ganhar? No papel, a minha França é a mais forte, mas apostaria um euro na Portugal...”.


    Sobre Maradona:Maradona era uma figura mais marcante do que eu e, além disso, ele praticava dois esportes, futebol e basquete (sorri, nota do editor). Se vocês querem uma resposta sobre por que Diego estava em outro patamar em relação a mim, posso dizer que ele sempre foi visto como um Che Guevara: teve uma vida peculiar, mas, apesar de tudo, foi um rapaz excelente. Estamos falando de um fenômeno...”.


    • Publicidade