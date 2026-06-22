Platini: “Maradona era melhor do que eu? Ele praticava dois esportes, futebol e basquete...”

Michel Platini, na Itália para a 21ª edição da Copa de Golfe da Fundação Vialli e Mauro, fala sobre a Juventus e muito mais…





Sobre a Juventus:“Enquanto eu estiver vivo, ninguém mexe com ela… o clube é a família Agnelli — relata o Gazzetta.it — Meu retorno? Já fui claro há algum tempo: não penso nisso, não aspiro a isso; aos setenta anos, ainda tenho projetos para fazer meu mundo crescer, mas chega de cargos institucionais e coisas do tipo em um clube. Penso no carinho dos torcedores, que continua vivo, no grupo que éramos, no Advogado, e acho que, se tivéssemos vencido a Fiorentina, agora estaríamos aqui falando de uma temporada, no geral, positiva. O futebol é feito de ciclos; em breve começará uma nova história da Juventus...”.





E ainda: “Se eu daria mais tempo a alguém como o David? Posso dizer que, para quem faz o que eu fazia, o meio-campista, a integração pode ser menos complicada: no meio-campo, a gente toca mil bolas; no ataque, depende da equipe. E a minha integração? Aquele grupo gostava muito do Liam Brady, mas, ao mesmo tempo, nunca me fizeram sentir que eu estava chegando para ocupar o lugar dele… Se vou voltar à Juve? Não. Se vou voltar ao futebol? Sim, mas de uma maneira diferente”.







