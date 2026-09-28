As crises financeiras levaram um dos clubes mais tradicionais da França à beira do colapso, depois que sua situação foi se deteriorando gradualmente por causa das dívidas e da má gestão, até que se concretizou uma compra simbólica de sua propriedade para evitar a liquidação e preservar sua continuidade, por um preço excepcional.
Plano de resgate aguarda a Justiça: ex-clube de Zidane é vendido por um euro!
Um euro, o preço da salvação
De acordo com o jornal L'Équipe, a empresa de investimentos britânica "Sparta Capital", em parceria com a companhia americana "Park Bench", adquiriu o clube Bordeaux "por 1 euro".
O jornal francês revelou, segundo informações do site brasileiro O Globo: "O negócio foi confirmado no fim de julho e tem como objetivo reestruturar o clube francês, que enfrenta uma grave crise financeira e estava ameaçado de falência".
O empresário Gérard Lopez, dono do Bordeaux desde 2021, abriu mão da participação de controle e também abriu mão de uma cláusula de compra no valor de 12 milhões de euros, para facilitar o processo de venda.
O controle passou para a empresa Sparta Capital, liderada por Franck Tuil, ex-consultor do Milan. A propriedade da Park Bench pertence ao britânico James Bord, um dos investidores no futebol tanto da Escócia quanto da Espanha.
11 milhões de euros: a crise acabou?
O Bordeaux conquistou o Campeonato Francês seis vezes, a última delas na temporada 2008-2009, mas caiu para a segunda divisão em 2022 e não conseguiu retornar diante da deterioração financeira, após registrar um déficit de cerca de 40 milhões de euros. A crise se agravou com a perda do status de "clube profissional", 87 anos depois de tê-lo obtido, o que foi seguido pelo fechamento temporário das categorias de base e pela exclusão das competições nacionais.
Em uma tentativa de recolocar o Bordeaux no caminho certo, os novos proprietários reuniram cerca de 11 milhões de euros, quantia depositada em uma conta de garantia para cobrir as despesas da temporada atual e atender às exigências do plano de recuperação judicial.
Apesar disso, e apesar da mudança na direção, o futuro do clube ainda não está garantido, pois a equipe aguarda uma decisão do Comitê Olímpico e Esportivo Francês, responsável por analisar o recurso apresentado contra sua exclusão das competições nacionais.
Caso o recurso seja aceito, isso permitirá ao Bordeaux manter sua atividade esportiva, enquanto prossegue a tentativa de reconstruir seus recursos financeiros sob a nova gestão.
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A fábrica de estrelas
Bordeaux sempre foi considerado uma porta de entrada para um grande número de estrelas francesas e mundiais. À frente delas está Zinedine Zidane, atual técnico da seleção da França, que atuou pelo Bordeaux entre 1992 e 1996, antes de se transferir para a Juventus e iniciar sua trajetória rumo ao topo mundial.
Do clube também saiu Jules Koundé, atual zagueiro do Barcelona, que começou sua carreira no Bordeaux antes de chamar a atenção no Sevilla e depois se transferir para o clube catalão.
A camisa do Bordeaux também foi vestida por uma série de nomes de destaque, como Lizarazu, Christophe Dugarry, Alain Giresse, Pauleta, Marouane Chamakh, Didier Deschamps, Éric Cantona, Tchouaméni e Malcom, o que reflete a posição histórica do clube como uma das mais importantes fábricas de talentos da França.
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