De acordo com o jornal L'Équipe, a empresa de investimentos britânica "Sparta Capital", em parceria com a companhia americana "Park Bench", adquiriu o clube Bordeaux "por 1 euro".

O jornal francês revelou, segundo informações do site brasileiro O Globo: "O negócio foi confirmado no fim de julho e tem como objetivo reestruturar o clube francês, que enfrenta uma grave crise financeira e estava ameaçado de falência".

O empresário Gérard Lopez, dono do Bordeaux desde 2021, abriu mão da participação de controle e também abriu mão de uma cláusula de compra no valor de 12 milhões de euros, para facilitar o processo de venda.

O controle passou para a empresa Sparta Capital, liderada por Franck Tuil, ex-consultor do Milan. A propriedade da Park Bench pertence ao britânico James Bord, um dos investidores no futebol tanto da Escócia quanto da Espanha.