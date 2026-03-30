O planejamento de Filipe Luís para os próximos passos da carreira após saída do Flamengo

Menos de um mês após sua saída do Flamengo, Filipe Luís tem aproveitado o período longe dos gramados para reorganizar a vida pessoal e, principalmente, planejar os próximos passos da carreira como treinador. Sem pressa para assumir um novo clube, o ex-lateral projeta retornar ao trabalho apenas após a Copa do Mundo.

Atualmente na Europa, Filipe tem se reunido com seu empresário, Jorge Mendes, para discutir possibilidades e mapear o mercado. A ideia do treinador é clara: seguir carreira fora do Brasil e iniciar um novo ciclo no futebol europeu a partir do segundo semestre.

Tranquilo quanto ao futuro, o comandante multicampeão pelo Flamengo trata o momento como estratégico. No último sábado (28), por exemplo, esteve em Madri para acompanhar a vitória do Flamengo sobre o PSG na semifinal do Mundial Sub-12, mantendo o vínculo com o clube e observando o desenvolvimento de jovens talentos.

Além disso, Filipe tem dedicado boa parte do tempo a estudos, análise de jogo e troca de experiências com outros profissionais, buscando ampliar repertório e consolidar sua identidade como treinador.

O período também tem sido utilizado para resolver questões pessoais e profissionais que ficaram em aberto ao longo dos últimos anos, já que sua transição de jogador para técnico aconteceu de forma imediata.

Outro ponto importante neste momento é a qualificação. Filipe Luís já possui as Licenças A, B e PRO da CBF Academy, e agora trabalha para obter a Licença PRO da UEFA, requisito fundamental para comandar equipes na Europa.