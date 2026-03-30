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Luis Felipe Gonçalves

O planejamento de Filipe Luís para os próximos passos da carreira após saída do Flamengo

Luis
Flamengo
Atlético de Madrid

Ex-técnico do Flamengo não tem pressa para assumir novo projeto e projeta retorno após a Copa do Mundo, com foco no futebol europeu

Menos de um mês após sua saída do Flamengo, Filipe Luís tem aproveitado o período longe dos gramados para reorganizar a vida pessoal e, principalmente, planejar os próximos passos da carreira como treinador. Sem pressa para assumir um novo clube, o ex-lateral projeta retornar ao trabalho apenas após a Copa do Mundo.

Atualmente na Europa, Filipe tem se reunido com seu empresário, Jorge Mendes, para discutir possibilidades e mapear o mercado. A ideia do treinador é clara: seguir carreira fora do Brasil e iniciar um novo ciclo no futebol europeu a partir do segundo semestre.

Tranquilo quanto ao futuro, o comandante multicampeão pelo Flamengo trata o momento como estratégico. No último sábado (28), por exemplo, esteve em Madri para acompanhar a vitória do Flamengo sobre o PSG na semifinal do Mundial Sub-12, mantendo o vínculo com o clube e observando o desenvolvimento de jovens talentos.

Além disso, Filipe tem dedicado boa parte do tempo a estudos, análise de jogo e troca de experiências com outros profissionais, buscando ampliar repertório e consolidar sua identidade como treinador.

O período também tem sido utilizado para resolver questões pessoais e profissionais que ficaram em aberto ao longo dos últimos anos, já que sua transição de jogador para técnico aconteceu de forma imediata.

Outro ponto importante neste momento é a qualificação. Filipe Luís já possui as Licenças A, B e PRO da CBF Academy, e agora trabalha para obter a Licença PRO da UEFA, requisito fundamental para comandar equipes na Europa.

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    O dia a dia do treinador

    Mesmo focado na evolução profissional, Filipe também tem aproveitado o tempo livre para atividades fora do futebol. Ao lado de Rodrigo Caio, ex-companheiro de Flamengo, o treinador tem praticado padel, esporte que vem ganhando popularidade no Brasil.

    A carreira à beira do campo começou logo após sua aposentadoria, em 2023. Em março de 2024, assumiu o sub-17 do Flamengo e conquistou a Copa Rio. Poucos meses depois, passou ao sub-20, onde venceu o Mundial da categoria.

    A ascensão foi rápida. Em 30 de setembro de 2024, foi promovido ao time profissional para substituir Tite, iniciando sua trajetória como técnico no mais alto nível.

    "Quando me aposentei em 2023, me retirei do futebol, não me aposentei. Em janeiro de 2024 já estava trabalhando, então nunca parei em nenhum momento", explicou.

    "Nunca tive tempo para resolver algumas coisas, como quando saí da Espanha para o Flamengo. Minha casa ainda está lá fechada, então tenho várias pendências para resolver agora", completou.

    Apesar das questões pessoais, Filipe segue ativo no processo de evolução profissional, utilizando sua rede de contatos na Europa para se atualizar.

    "Estou aproveitando esse tempo para visitar clubes, conversar com treinadores, trocar ideias e conhecer novas metodologias. Essa troca faz a gente evoluir muito", afirmou.

    Filipe Luís foi demitido do Flamengo no dia 3 de março, após 101 jogos no comando, com aproveitamento de 69,9%: 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas.

    Mesmo com pouco tempo no cargo, deixou uma marca relevante. Saiu como o segundo técnico mais vitorioso da história do clube, ao lado de Jorge Jesus e Flávio Costa, com cinco títulos: Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Campeonato Carioca 2025, Libertadores 2025 e Brasileirão 2025.

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  • Club Atletico de Madrid v Valencia CF - La LigaGetty Images Sport

    Pensando no futuro

    De olho no mercado, Filipe Luís já recebeu sondagens importantes, mas optou por manter o plano traçado. Segundo o jornal espanhol Marca, o treinador recusou propostas de clubes como América e Monterrey, do México.

    No Brasil, também esteve na mira do Cruzeiro para substituir Tite, mas deixou claro que sua prioridade neste momento é trabalhar na Europa.

    Se construiu uma relação histórica com o Flamengo, clube pelo qual sempre declarou carinho, Filipe também mantém forte ligação com o Atlético de Madrid, onde viveu anos marcantes como jogador.

    O treinador fez questão de elogiar o trabalho de Diego Simeone e destacou a evolução do clube espanhol, especialmente às vésperas do duelo contra o Barcelona pelas quartas de final da Champions League.

    "Sinto orgulho de ver o Atlético no nível em que está. O clube cresceu muito, graças à gestão, ao Simeone e aos jogadores que chegaram. É um time difícil de enfrentar, que sabe se defender, pressionar e atacar com objetividade, analisou.

    Ainda falando sobre a Champions, Filipe deixou o lado emocional de lado para apontar o Real Madrid como um dos grandes favoritos ao título, ao lado do Bayern de Munique.

    "Dói dizer isso, mas o Real Madrid é sempre favorito pela sua história. O Bayern também pode chegar longe, tem um dos melhores elencos do mundo", concluiu.

    Com planejamento definido, foco em evolução e portas abertas no mercado internacional, Filipe Luís trata o momento como uma pausa estratégica antes de dar o próximo passo na carreira — possivelmente, no futebol europeu.

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