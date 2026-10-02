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Perugia v JuventusGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Pippo Inzaghi: "Aquela noite em Kiev que conta como era jogar com alguém como Zidane"

F. Inzaghi
Juventus
Z. Zidane

O ex-atacante relembra o período na Juventus com Zidane como companheiro de equipe

Pippo Inzaghi, em entrevista à Gazzetta dello Sport, conta como era sua relação com Zinedine Zidane nos tempos de Juventus, de 1997 a 2001: "Posso dizer que tive a sorte de jogar com alguém como Zizou: para um atacante, saber que atrás de você há um companheiro assim é realmente um grande privilégio. Zizou sempre sabia como te colocar nas melhores condições em campo. Muitas vezes, bastava um movimento certo e ele já tinha visto tudo: era assim".


Sua força? "Diria a qualidade técnica, evidente para todos, mas o que mais me impressionava era a naturalidade com que Zidane fazia parecer simples até as jogadas mais difíceis. Por esse motivo, nunca me surpreendi ao vê-lo se tornar um grande treinador".


  • Aquela noite em Kiev

    O atual técnico do Palermo acrescenta: "Zizou foi um grandíssimo companheiro de equipe, assim como Kaká, uma verdadeira bênção para quem, como eu, era atacante de ofício. Por isso, antes destaquei a sorte que tive de encontrá-lo".


    A noite especial: "Se penso em uma partida jogada ao lado de Zizou, me vem à mente uma noite realmente especial, na Champions League, em Kiev, em 1998. Vínhamos do empate por 1 a 1 no jogo de ida e tínhamos de ir lá para vencer. No primeiro gol, Zidane me deixou na cara do gol com uma daquelas bolas que só ele conseguia colocar. O segundo gol também, de cabeça, nasce de uma cobrança de escanteio dele. Em Kiev, fiz um hat-trick e vencemos por 4 a 1. Aquela noite conta bem, muito bem, o que significava jogar com alguém como Zidane".


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