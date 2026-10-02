Pippo Inzaghi, em entrevista à Gazzetta dello Sport, conta como era sua relação com Zinedine Zidane nos tempos de Juventus, de 1997 a 2001: "Posso dizer que tive a sorte de jogar com alguém como Zizou: para um atacante, saber que atrás de você há um companheiro assim é realmente um grande privilégio. Zizou sempre sabia como te colocar nas melhores condições em campo. Muitas vezes, bastava um movimento certo e ele já tinha visto tudo: era assim".





Sua força? "Diria a qualidade técnica, evidente para todos, mas o que mais me impressionava era a naturalidade com que Zidane fazia parecer simples até as jogadas mais difíceis. Por esse motivo, nunca me surpreendi ao vê-lo se tornar um grande treinador".



