Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Peter Schmeichel dá veredicto sobre futuro de Michael Carrick no Manchester United após sequência sem vitórias

M. Carrick
Manchester United
Leeds x Manchester United
Premier League

Peter Schmeichel afirma que Michael Carrick não corre risco imediato de ser demitido, apesar da preocupante sequência de jogos sem vitória do Manchester United. O lendário goleiro dinamarquês acredita que os dirigentes de Old Trafford ainda veem no ex-meio-campista o futuro do clube a longo prazo.

  • A cúpula mantém a confiança em Carrick

    Schmeichel afirma que Carrick não corre risco imediato de perder o cargo de técnico do Manchester United. Os dirigentes de Old Trafford seguem confiantes de que o ex-meio-campista representa o futuro do clube a longo prazo.

    Carrick assumiu o comando em caráter permanente no verão, depois de assumir o cargo para estabilizar a equipe após a conturbada saída de Ruben Amorim. Ele levou a equipe ao terceiro lugar na Premier League e garantiu a classificação para a Champions League na temporada passada.

    No entanto, o otimismo antes da nova temporada desapareceu rapidamente após dois primeiros meses difíceis. A turbulência fora de campo aumentou a pressão, incluindo o ataque público contundente de Lisandro Martinez à diretoria após uma derrota na casa do Atlético de Madrid.

  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Schmeichel pede paciência em meio à crise

    O United está em 13º lugar na tabela após um empate por 1 a 1 com o rival Leeds United. O resultado ampliou para seis jogos, em todas as competições, a sequência da equipe sem vencer.

    Apesar da recente queda de rendimento, Schmeichel afirma que a direção do clube terá paciência enquanto Carrick atravessa esse período difícil. O ex-goleiro da Dinamarca acredita que o apoio interno segue firme nos bastidores.

    “Se você é o treinador do Manchester United, está sempre sob pressão”, disse Schmeichel à Viaplay. “Ele corre risco imediato de ser demitido? Acho que não, de jeito nenhum.”

  • Reconstrução de longo prazo exige mais tempo

    Carrick assumiu o cargo tendo como única experiência anterior como treinador de uma equipe principal a passagem pelo Middlesbrough. Schmeichel observou que a diretoria entende plenamente a dimensão da reconstrução necessária para levar o clube de volta ao topo.

    “Acho que a direção do clube confia muito em Michael Carrick. Acho que eles têm muita paciência e entendem que é um processo de reconstrução que leva tempo”, explicou Schmeichel.

    “Agora, é possível concordar ou discordar da forma como conduziram a reconstrução, mas vai levar muito, muito tempo para colocar o Manchester United onde o Manchester United quer estar.

    “Eles acham que ele é o futuro, vão lhe dar esse tempo, vão lhe dar essas janelas de transferências e então veremos. Talvez depois de mais uma ou duas janelas possamos falar que ele está sob pressão além daquela que normalmente existe sobre um treinador do Manchester United.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que vem por aí para o United?

    Carrick buscará melhorar o desempenho do United na próxima partida, quando a equipe viajará para enfrentar o Como pela Champions League, na quarta-feira. Depois disso, o Manchester United voltará a jogar pela Premier League ao receber o Bournemouth.

Próximas partidas
COM

COM

Liga dos Campeões

21 de out. de 2026

MUN

MUN