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Peter Schmeichel dá veredicto sobre futuro de Michael Carrick no Manchester United após sequência sem vitórias
A cúpula mantém a confiança em Carrick
Schmeichel afirma que Carrick não corre risco imediato de perder o cargo de técnico do Manchester United. Os dirigentes de Old Trafford seguem confiantes de que o ex-meio-campista representa o futuro do clube a longo prazo.
Carrick assumiu o comando em caráter permanente no verão, depois de assumir o cargo para estabilizar a equipe após a conturbada saída de Ruben Amorim. Ele levou a equipe ao terceiro lugar na Premier League e garantiu a classificação para a Champions League na temporada passada.
No entanto, o otimismo antes da nova temporada desapareceu rapidamente após dois primeiros meses difíceis. A turbulência fora de campo aumentou a pressão, incluindo o ataque público contundente de Lisandro Martinez à diretoria após uma derrota na casa do Atlético de Madrid.
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Schmeichel pede paciência em meio à crise
O United está em 13º lugar na tabela após um empate por 1 a 1 com o rival Leeds United. O resultado ampliou para seis jogos, em todas as competições, a sequência da equipe sem vencer.
Apesar da recente queda de rendimento, Schmeichel afirma que a direção do clube terá paciência enquanto Carrick atravessa esse período difícil. O ex-goleiro da Dinamarca acredita que o apoio interno segue firme nos bastidores.
“Se você é o treinador do Manchester United, está sempre sob pressão”, disse Schmeichel à Viaplay. “Ele corre risco imediato de ser demitido? Acho que não, de jeito nenhum.”
Reconstrução de longo prazo exige mais tempo
Carrick assumiu o cargo tendo como única experiência anterior como treinador de uma equipe principal a passagem pelo Middlesbrough. Schmeichel observou que a diretoria entende plenamente a dimensão da reconstrução necessária para levar o clube de volta ao topo.
“Acho que a direção do clube confia muito em Michael Carrick. Acho que eles têm muita paciência e entendem que é um processo de reconstrução que leva tempo”, explicou Schmeichel.
“Agora, é possível concordar ou discordar da forma como conduziram a reconstrução, mas vai levar muito, muito tempo para colocar o Manchester United onde o Manchester United quer estar.
“Eles acham que ele é o futuro, vão lhe dar esse tempo, vão lhe dar essas janelas de transferências e então veremos. Talvez depois de mais uma ou duas janelas possamos falar que ele está sob pressão além daquela que normalmente existe sobre um treinador do Manchester United.”
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O que vem por aí para o United?
Carrick buscará melhorar o desempenho do United na próxima partida, quando a equipe viajará para enfrentar o Como pela Champions League, na quarta-feira. Depois disso, o Manchester United voltará a jogar pela Premier League ao receber o Bournemouth.
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