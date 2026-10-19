Schmeichel afirma que Carrick não corre risco imediato de perder o cargo de técnico do Manchester United. Os dirigentes de Old Trafford seguem confiantes de que o ex-meio-campista representa o futuro do clube a longo prazo.

Carrick assumiu o comando em caráter permanente no verão, depois de assumir o cargo para estabilizar a equipe após a conturbada saída de Ruben Amorim. Ele levou a equipe ao terceiro lugar na Premier League e garantiu a classificação para a Champions League na temporada passada.

No entanto, o otimismo antes da nova temporada desapareceu rapidamente após dois primeiros meses difíceis. A turbulência fora de campo aumentou a pressão, incluindo o ataque público contundente de Lisandro Martinez à diretoria após uma derrota na casa do Atlético de Madrid.