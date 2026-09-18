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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Pequenos lampejos, grande crença! Marmoush afirma que o Tottenham em má fase está prestes a engrenar

Tottenham
O. Marmoush
Premier League

Omar Marmoush, reforço de verão do Tottenham, insiste que a equipe está "muito perto" de encontrar resultados positivos, apesar de um início de temporada difícil. Após a derrota de terça-feira na Copa da Liga para o Liverpool, o atacante destacou pequenos sinais de progresso no time reformulado de Roberto De Zerbi.

  • Marmoush vê sinais positivos apesar do início sem vitórias

    O atacante do Tottenham, Omar Marmoush, segue confiante de que o Spurs está prestes a dar a volta por cima, apesar de um início frustrante de campanha. A equipe de Roberto De Zerbi passou sem vitórias e sem marcar gols nas quatro primeiras partidas da Premier League, com dificuldade para encontrar fluidez ofensiva.

    No entanto, o gol marcado contra uma equipe da primeira divisão na derrota de terça-feira para o Liverpool, pela Carabao Cup, foi o primeiro contra um adversário da elite nesta temporada.

    Marmoush insiste que as atuações da equipe mostram um progresso claro na frente do gol.

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    Atacante destaca criação de chances e qualidade do elenco

    O reforço que chegou no verão vindo do Manchester City acredita que os padrões ofensivos do Tottenham estão melhorando de forma constante a cada partida. Marmoush enfatizou que o elenco tem profundidade e talento individual suficientes para começar a transformar chances em vitórias.

    Ele destacou que pequenos detalhes logo vão se encaixar para o time de De Zerbi.

    "A cada jogo criamos mais, mais e mais e mais chances. Tenho certeza de que estamos muito perto", disse Marmoush à mídia do clube. "Temos muita qualidade em campo e também com as pessoas que saem do banco para nos dar esse último impulso. Quando esses pequenos detalhes se encaixarem, vai ser muito, muito bom."

  • Construção de mentalidade e união dentro do vestiário

    Marmoush destacou como a adversidade no início da temporada está ajudando a unir o elenco durante um período de transição sob o comando de De Zerbi. Ele também elogiou os torcedores do Tottenham por apoiarem o time durante as dificuldades iniciais.

    Construir a confiança interna segue sendo o principal foco dos jogadores e da comissão técnica.

    "Esses momentos constroem a mentalidade e unem o time", acrescentou Marmoush. "Esses pequenos vislumbres de sucesso nos dão mais um impulso, e temos de construir essa confiança dentro de nós. Tenho de dizer que nossos torcedores foram inacreditáveis, temos o apoio deles desde o começo."

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    Tottenham busca primeira vitória na Premier League

    Com a campanha na Copa da Liga encerrada em Anfield, o Tottenham volta toda a sua atenção para a liga nacional. O time de De Zerbi segue determinado a transformar sua evolução ofensiva em três pontos.

    O elenco segue trabalhando no campo de treinamento para aprimorar sua execução tática.

    O Tottenham recebe seu próximo adversário com o objetivo de conquistar a tão aguardada primeira vitória na liga na temporada.

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