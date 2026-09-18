O atacante do Tottenham, Omar Marmoush, segue confiante de que o Spurs está prestes a dar a volta por cima, apesar de um início frustrante de campanha. A equipe de Roberto De Zerbi passou sem vitórias e sem marcar gols nas quatro primeiras partidas da Premier League, com dificuldade para encontrar fluidez ofensiva.

No entanto, o gol marcado contra uma equipe da primeira divisão na derrota de terça-feira para o Liverpool, pela Carabao Cup, foi o primeiro contra um adversário da elite nesta temporada.

Marmoush insiste que as atuações da equipe mostram um progresso claro na frente do gol.