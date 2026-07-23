Dias decisivos para o futuro da Itália. Pep Guardiola reservou um tempo para refletir e, até terça-feira — quando está marcada a reunião do conselho federal —, dará a resposta definitiva à proposta de Maldini e Leonardo, que estiveram em Barcelona no último fim de semana para apresentar o projeto, que prevê uma revolução total no sistema do futebol italiano. Seja sim ou não, o técnico catalão, que se despediu do Manchester City após 10 anos de triunfos, é a primeira opção; se ele aceitar, certamente não será por motivos econômicos: para contratá-lo até 2030, a Federação está disposta a abrir uma exceção, ultrapassando o orçamento, com uma oferta de 5 milhões de euros líquidos por temporada. Mais do que o dobro do que foi oferecido a Pirlo e Mancini, opções certamente mais sustentáveis. Mas, no momento, são segundas opções, inclusive para Malagò, que sonha com uma contratação de grande impacto.
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Pep Guardiola, novo técnico da Itália? Surge um prazo. E Mancini pede explicações a Malagò
MANCINI PEDE EXPLICAÇÕES
Malagò quer Guardiola no comando da Seleção Italiana, e seu amigo Roberto Mancini ficou chateado com isso. Conforme relata o jornal *La Repubblica*, os dois quase se evitaram durante a final da Copa Canottieri para maiores de 60 anos. “Não fui procurado para assumir o comando da Seleção Italiana”, disse o ex-técnico da Azzurra. Que, no vestiário, ao final da partida, fez questão de pedir esclarecimentos a Giovanni. Hoje, das 13h às 14h, está prevista a participação de Malagò, Maldini e Leonardo na assembleia da Lega Serie A, para apresentar a nova estrutura da FIGC. Mas certamente a escolha do novo técnico não será anunciada hoje.
MALDINI NÃO QUER CONTE
Segundo o jornal *Repubblica*, a Assembleia das equipes da Série A tentará relançar o nome de Antonio Conte, que afirmou não ter sido contatado. Uma ideia, no entanto, cara, para a qual seria necessária a intervenção dos patrocinadores, o que, porém, deixaria Maldini insatisfeito. O ex-dirigente do Milan apresentou seu projeto e o nome de Conte não aparece nele. Guardiola é a primeira opção, Pirlo a principal alternativa, com Mancini em segundo plano. Até terça-feira, 28 de julho, haverá a decisão oficial sobre o novo técnico. Faltam menos de dois meses para o jogo Itália x Bélgica, em 25 de setembro, a primeira partida da Liga das Nações da nova gestão.
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