Pep Guardiola, novo técnico da Itália? Surge um prazo. E Mancini pede explicações a Malagò

Dias decisivos para o futuro da Itália. Pep Guardiola reservou um tempo para refletir e, até terça-feira — quando está marcada a reunião do conselho federal —, dará a resposta definitiva à proposta de Maldini e Leonardo, que estiveram em Barcelona no último fim de semana para apresentar o projeto, que prevê uma revolução total no sistema do futebol italiano. Seja sim ou não, o técnico catalão, que se despediu do Manchester City após 10 anos de triunfos, é a primeira opção; se ele aceitar, certamente não será por motivos econômicos: para contratá-lo até 2030, a Federação está disposta a abrir uma exceção, ultrapassando o orçamento, com uma oferta de 5 milhões de euros líquidos por temporada. Mais do que o dobro do que foi oferecido a Pirlo e Mancini, opções certamente mais sustentáveis. Mas, no momento, são segundas opções, inclusive para Malagò, que sonha com uma contratação de grande impacto.