'Pense antes de gritar!' – Ruben van Bommel rebate críticos após a estreia europeia do PSV

Ruben van Bommel se mostrou uma ameaça constante quando o PSV Eindhoven iniciou sua campanha na fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA com um empate por 1 a 1 contra o Shakhtar Donetsk, no Philips Stadion. Gleiker Mendoza colocou a equipe de Arda Turan em vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, antes de Sergino Dest marcar o gol de empate dos donos da casa na segunda etapa.

Van Bommel esteve perto de garantir a vitória para os campeões holandeses ao finalizar com perigo para fora, por pouco, durante um período de domínio no segundo tempo.

No entanto, a equipe da casa acabou obrigada a dividir os pontos em uma estreia europeia bastante equilibrada.