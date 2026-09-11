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'Pense antes de gritar!' – Ruben van Bommel rebate críticos após a estreia europeia do PSV
Van Bommel aparece enquanto o PSV segura o Shakhtar
Ruben van Bommel se mostrou uma ameaça constante quando o PSV Eindhoven iniciou sua campanha na fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA com um empate por 1 a 1 contra o Shakhtar Donetsk, no Philips Stadion. Gleiker Mendoza colocou a equipe de Arda Turan em vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, antes de Sergino Dest marcar o gol de empate dos donos da casa na segunda etapa.
Van Bommel esteve perto de garantir a vitória para os campeões holandeses ao finalizar com perigo para fora, por pouco, durante um período de domínio no segundo tempo.
No entanto, a equipe da casa acabou obrigada a dividir os pontos em uma estreia europeia bastante equilibrada.
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Ponta se frustra por vitória escapada
Falando após a partida, Van Bommel admitiu que o elenco saiu decepcionado por não ter conquistado os três pontos, apesar de ter sofrido no início com a qualidade técnica do Shakhtar. Ele destacou que o PSV não teve o ritmo de jogo elevado que mostrou na recente vitória por 3 a 1 sobre o Ajax no campeonato nacional.
O ponta reconheceu sua frustração pessoal por não conseguir transformar sua ameaça ofensiva em gols.
"No fim das contas, deixamos o campo com a sensação de que poderíamos ter conquistado os três pontos", disse Van Bommel. "Levar perigo é bom, mas estou sem retorno no momento. Você fica decepcionado, mas a realidade é que ainda restam sete partidas."
Van Bommel aborda desafio contra o Ajax e críticos
A discussão após a partida também passou pela forte repercussão negativa que Van Bommel recebeu após seu choque aéreo em alta velocidade com Aaron Bouwman durante a vitória contra o Ajax. A entrada deixou o jovem defensor hospitalizado com contusões nos pulmões e nos ossos do tórax, provocando um amplo debate.
Van Bommel expressou remorso genuíno pelo incidente, ao mesmo tempo em que pediu que comentaristas e torcedores tivessem moderação antes de se apressarem em julgar jogadores nas redes.
"A culpa foi minha e eu me arrependo disso", admitiu Van Bommel. "Fico feliz que Aaron esteja relativamente bem. Mas acho que as pessoas às vezes deveriam pensar com um pouco mais de cuidado antes de sair gritando algo sobre os jogadores."
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O foco se volta para a longa campanha europeia
Apesar de ter deixado pontos em casa, Van Bommel segue confiante de que o PSV pode aprimorar sua execução ofensiva e ganhar embalo na competição. O elenco agora volta suas atenções para os compromissos domésticos antes de disputar seus sete jogos restantes na Champions League.
O ponta ressaltou que manter o foco em meio ao barulho externo será crucial para o progresso da equipe.
O PSV buscará elevar seu nível e garantir sua primeira vitória europeia na campanha na próxima rodada.
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