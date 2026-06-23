Pela primeira vez... Marrocos e Argélia abrem as portas fechadas da Copa do Mundo de 2026

A partida entre a Argélia e a Jordânia não foi apenas 90 minutos na Copa do Mundo de 2026; foi uma noite em que os recordes foram quebrados um após o outro, e em que o campo se transformou em um livro que registrava as conquistas dos “Verdes” com letras de ouro.

A vitória dos “Guerreiros do Deserto” virou o jogo, números que quebraram barreiras temporais e estatísticas que uniram a glória argelina à marroquina pela primeira vez na história da Copa do Mundo.

O emocionante confronto árabe entre a Argélia e a Jordânia testemunhou uma série de momentos brilhantes que ficarão gravados nos anais da seleção argelina na Copa do Mundo. A vitória da Argélia por 2 a 1 não foi uma vitória comum, mas sim a porta de entrada para cinco conquistas históricas de uma só vez, segundo a rede francesa de estatísticas de futebol “Stats Foot”.