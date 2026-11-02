Pedrinho procura Daronco após lance polêmico e cobra marcação de pênalti

As críticas mais contundentes, no entanto, partiram do diretor de futebol Admar Lopes. Antes da entrevista coletiva do treinador, o dirigente classificou a atuação da arbitragem como "completamente vergonhosa" e afirmou que as decisões de Daronco podem ter influenciado diretamente a disputa por uma vaga na final.

Admar também questionou a falta de cartão amarelo para Marlon Freitas após uma falta em Colidio, ainda no início da partida, e apontou diferenças de critério na condução do jogo, especialmente nas advertências aplicadas a Saldivia.

"Venho aqui para comentar a prestação vergonhosa do senhor Daronco. Desde o início do jogo, mostrou para que vinha. Houve um lance do Colidio perigosíssimo, uma oportunidade de gol e ele não dá o cartão amarelo. No primeiro amarelo do Saldivia, um lance sem qualquer perigo. Uma dualidade de critérios gritante. Ele mostrou na condução do jogo para que vinha. Numa decisão de semifinal da Copa do Brasil, temos que apelar na CBF para ter muito cuidado com as nomeações", declarou.

O dirigente também direcionou as reclamações à equipe do VAR, comandada por Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Para Admar, a tecnologia deveria ter sido utilizada nos dois lances que motivaram a insatisfação vascaína: a possível segunda advertência de Saldivia e o toque de mão de Barboza.

"Os senhores do VAR de Santa Catarina vieram para passar o fim de semana em São Paulo. Não fizeram o trabalho deles. Dois lances capitais que eram o segundo amarelo e o lance de pênalti do Barboza. Admito que o senhor Daronco não tinha a melhor visão, mas o VAR não teve qualquer intervenção. Temos que refletir o que o VAR está fazendo no futebol brasileiro. Esses erros capitais só envergonham o futebol brasileiro em uma decisão como essa", completou.

Com a derrota por apenas um gol de diferença, o Vasco ainda tem a possibilidade de reverter o confronto diante de sua torcida. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (8), em São Januário. O Palmeiras joga pelo empate para garantir a classificação à final da Copa do Brasil.