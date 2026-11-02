Pedrinho procura Daronco após lance polêmico e cobra marcação de pênalti

A arbitragem de Anderson Daronco foi alvo de reclamações do Vasco após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, neste domingo (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O principal motivo de insatisfação foi um toque de mão de Barboza dentro da área, no início do segundo tempo, que poderia resultar em pênalti para a equipe carioca.
Após o apito final, o presidente Pedrinho, acompanhado do diretor técnico Felipe Maestro, procurou Daronco e os demais integrantes da equipe de arbitragem no túnel de acesso aos vestiários. A conversa durou alguns minutos e ocorreu sem maiores incidentes. O dirigente questionou a não marcação da penalidade e chegou a reproduzir o movimento do zagueiro palmeirense no lance. O árbitro, por sua vez, apresentou seus argumentos. O encontro terminou com um aperto de mão entre os dois, enquanto Felipe Maestro também conversava com um dos assistentes.
O lance aconteceu aos quatro minutos da etapa final, quando o Palmeiras já vencia por 1 a 0. Após lançamento para a área, Lescano disputou a bola com Barboza, que desviou sua trajetória com o braço. Os jogadores do Vasco pediram a revisão do VAR, mas Daronco manteve sua decisão de campo e não assinalou a penalidade.