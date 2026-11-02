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Luis Felipe Gonçalves

Pedrinho procura Daronco após lance polêmico e cobra marcação de pênalti

Vasco
P. Emanuel
Palmeiras x Vasco
Copa do Brasil

Presidente do Vasco abordou o árbitro no caminho para os vestiários após derrota para o Palmeiras; diretoria também criticou a atuação da arbitragem e do VAR.

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A arbitragem de Anderson Daronco foi alvo de reclamações do Vasco após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, neste domingo (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O principal motivo de insatisfação foi um toque de mão de Barboza dentro da área, no início do segundo tempo, que poderia resultar em pênalti para a equipe carioca.

Após o apito final, o presidente Pedrinho, acompanhado do diretor técnico Felipe Maestro, procurou Daronco e os demais integrantes da equipe de arbitragem no túnel de acesso aos vestiários. A conversa durou alguns minutos e ocorreu sem maiores incidentes. O dirigente questionou a não marcação da penalidade e chegou a reproduzir o movimento do zagueiro palmeirense no lance. O árbitro, por sua vez, apresentou seus argumentos. O encontro terminou com um aperto de mão entre os dois, enquanto Felipe Maestro também conversava com um dos assistentes.

O lance aconteceu aos quatro minutos da etapa final, quando o Palmeiras já vencia por 1 a 0. Após lançamento para a área, Lescano disputou a bola com Barboza, que desviou sua trajetória com o braço. Os jogadores do Vasco pediram a revisão do VAR, mas Daronco manteve sua decisão de campo e não assinalou a penalidade.

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  • imago-sport-1085395758.jpgO JOGO PHOTO PRESS

    Treinador aponta inexperiência

    Outra reclamação do clube foi a expulsão de Saldivia, que recebeu o segundo cartão amarelo ao interromper um contra-ataque de Vitor Roque. Para o técnico Pedro Emanuel, o episódio evidenciou a falta de experiência do zagueiro em situações de pressão. O treinador, porém, também questionou uma das advertências recebidas pelo defensor.

    "Sabe do que chamo isso? Inexperiência. Não estamos habituados de lidar com esse tipo de momento. Juventude. São jogadores de 23, 24 anos, que passaram poucas vezes por isso. Os jogadores estão vivendo situação de pressão e tensão. Em La Bombonera aconteceu com o Andrés. Hoje, com o Saldivia. A situação do Saldivia foi diferente, com dois amarelos. Um dos lances acredito que não seja para amarelo, mas o árbitro decidiu. Quando estamos com um amarelo, não podemos arriscar tanto nem ser displicente. Nos custou caro, mais a ele, que vai ficar fora. Isso faz as equipes crescerem e os jogadores amadurecerem. Só estando lá, cometendo e corrigindo, eles vão crescer", analisou.

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    "Atuação completamente vergonhosa"

    As críticas mais contundentes, no entanto, partiram do diretor de futebol Admar Lopes. Antes da entrevista coletiva do treinador, o dirigente classificou a atuação da arbitragem como "completamente vergonhosa" e afirmou que as decisões de Daronco podem ter influenciado diretamente a disputa por uma vaga na final.

    Admar também questionou a falta de cartão amarelo para Marlon Freitas após uma falta em Colidio, ainda no início da partida, e apontou diferenças de critério na condução do jogo, especialmente nas advertências aplicadas a Saldivia.

    "Venho aqui para comentar a prestação vergonhosa do senhor Daronco. Desde o início do jogo, mostrou para que vinha. Houve um lance do Colidio perigosíssimo, uma oportunidade de gol e ele não dá o cartão amarelo. No primeiro amarelo do Saldivia, um lance sem qualquer perigo. Uma dualidade de critérios gritante. Ele mostrou na condução do jogo para que vinha. Numa decisão de semifinal da Copa do Brasil, temos que apelar na CBF para ter muito cuidado com as nomeações", declarou.

    O dirigente também direcionou as reclamações à equipe do VAR, comandada por Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Para Admar, a tecnologia deveria ter sido utilizada nos dois lances que motivaram a insatisfação vascaína: a possível segunda advertência de Saldivia e o toque de mão de Barboza.

    "Os senhores do VAR de Santa Catarina vieram para passar o fim de semana em São Paulo. Não fizeram o trabalho deles. Dois lances capitais que eram o segundo amarelo e o lance de pênalti do Barboza. Admito que o senhor Daronco não tinha a melhor visão, mas o VAR não teve qualquer intervenção. Temos que refletir o que o VAR está fazendo no futebol brasileiro. Esses erros capitais só envergonham o futebol brasileiro em uma decisão como essa", completou.

    Com a derrota por apenas um gol de diferença, o Vasco ainda tem a possibilidade de reverter o confronto diante de sua torcida. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (8), em São Januário. O Palmeiras joga pelo empate para garantir a classificação à final da Copa do Brasil.

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