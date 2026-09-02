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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Pato revela: "Conheci Del Piero batendo na porta da casa dele sem avisá-lo. Veja como aconteceu"

Milan
A. Pato
Campeonato Italiano

O brasileiro, ex-Milan, pensa que o Milan pode brigar pelo Scudetto: "Chega de Inter!"

Alexandre Pato, em entrevista à Gazzetta dello Sport, aposta no Milan para o Scudetto. E conta uma história de como se tornou amigo de Alessandro Del Piero.


SOBRE DEL PIERO

"Sempre o admirei muito e, um dia, quando eu tinha acabado de chegar à Itália, fui com um amigo a Turim para encontrá-lo. Eu sabia onde ele morava e bati na porta da casa dele".


Sério? Sem avisá-lo?

"Sim, foi assim. Eu disse a ele: "Vim porque queria muito te conhecer". E ele foi realmente muito gentil: me convidou para entrar, conversamos por muito tempo e depois saímos para jantar. Ele também pagou a conta (risos, ndr)".


  • Sobre o Milan e o Scudetto

    "Para mim, Inter e Milan estão sempre entre os favoritos. Na corrida pelo Scudetto, eu também ficaria de olho no Napoli, porque tem um bom time. A Inter, nestes anos, comemorou muito, e eu comentei pela SBT (uma TV brasileira, nota da redação) duas finais de Champions nas quais foi protagonista. Agora basta de Inter! (risos, nota da redação) Espero que, o quanto antes, quem chegue à final da Champions seja o Milan".


    • Publicidade

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