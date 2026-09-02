Alexandre Pato, em entrevista à Gazzetta dello Sport, aposta no Milan para o Scudetto. E conta uma história de como se tornou amigo de Alessandro Del Piero.





SOBRE DEL PIERO

"Sempre o admirei muito e, um dia, quando eu tinha acabado de chegar à Itália, fui com um amigo a Turim para encontrá-lo. Eu sabia onde ele morava e bati na porta da casa dele".





Sério? Sem avisá-lo?

"Sim, foi assim. Eu disse a ele: "Vim porque queria muito te conhecer". E ele foi realmente muito gentil: me convidou para entrar, conversamos por muito tempo e depois saímos para jantar. Ele também pagou a conta (risos, ndr)".



