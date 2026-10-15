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Palmisani FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Pastorello, empresário de Palmisani: "A Juventus tem interesse nele, mas ele agrada a todos"

Juventus
Frosinone
L. Palmisani

Fala o empresário do goleiro do Frosinone e da seleção sub-21

Federico Pastorello, empresário, entre outros, de Lorenzo Palmisani, goleiro do Frosinone nascido em 2004, falou sobre seu cliente em entrevista ao TMW.


"A Juventus está interessada em Palmisani? De fato, houve muita movimentação de goleiros neste ano. Depois de conquistar o título da Série B como protagonista absoluto, mais de um clube, inclusive do exterior, se aproximou, explica Pastorello. Houve negociações. Mas ainda era cedo e talvez não houvesse convicção suficiente. Além disso, as pedidas eram bastante altas. Mas nós também estávamos satisfeitos em ficar. Aliás, agradeço publicamente ao Frosinone, que reconheceu a evolução do garoto".



  • O empresário acrescenta: "Agora eles estão fazendo uma grande temporada. O balanço será feito no fim, mas acredito que a trajetória dele seja a melhor possível. Então, confirmo que a Juventus está atrás dele? Bem, sim, mas é um jovem que agrada a todos. A Juventus precisava trocar o goleiro titular e o reserva, e é um dos clubes com os quais mais tive contato, mas isso não é nenhum grande segredo".

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