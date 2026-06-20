O Milan está prestes a perder um de seus jogadores mais promissores da base: Simone Lontani (nascido em 2008). O atacante, um dos principais destaques da última temporada na Primavera do Milan sob o comando do técnico Giovanni Renna, está prestes a assinar contrato com o Parma. A transferência é definitiva, já que seu contrato com o clube da Via Aldo Rossi expira no próximo dia 30 de junho.
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Parma: veja quando o jovem talento Lontani assinará contrato: ele chega de graça, vindo do Milan
ACORDO FECHADO
Simone Lontani chegou ao clube rossonero em 2022, vindo do Cesena, graças a atuações convincentes nas categorias de base do time da Romagna, que despertaram o interesse dos olheiros do Milan.
Na temporada 2023-24, ele marcou 13 gols em 20 partidas no campeonato sub-17.
Na temporada seguinte, sua contagem de gols na equipe sub-17 do Milan subiu para 15, incluindo um gol na semifinal do campeonato sub-17 contra a Juventus.
Na última temporada, Lontani ficou fora de algumas partidas devido a uma lesão, mas na Primavera ainda assim apresentou um excelente desempenho, com 10 gols marcados em 21 partidas, além de 3 assistências. O atacante também fez sua estreia na Série D com o Milan Futuro.
A assinatura do contrato com o Parma está prevista para a próxima semana; Lontani recomeça no Ducato.