Parma: veja quando o jovem talento Lontani assinará contrato: ele chega de graça, vindo do Milan

Simone Lontani chegou ao clube rossonero em 2022, vindo do Cesena, graças a atuações convincentes nas categorias de base do time da Romagna, que despertaram o interesse dos olheiros do Milan.

Na temporada 2023-24, ele marcou 13 gols em 20 partidas no campeonato sub-17.

Na temporada seguinte, sua contagem de gols na equipe sub-17 do Milan subiu para 15, incluindo um gol na semifinal do campeonato sub-17 contra a Juventus.

Na última temporada, Lontani ficou fora de algumas partidas devido a uma lesão, mas na Primavera ainda assim apresentou um excelente desempenho, com 10 gols marcados em 21 partidas, além de 3 assistências. O atacante também fez sua estreia na Série D com o Milan Futuro.





A assinatura do contrato com o Parma está prevista para a próxima semana; Lontani recomeça no Ducato.