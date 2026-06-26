Parma, oficial: eis Lontani. O jovem talento, nascido em 2008, deixou o Milan como jogador livre

Simone Lontani é o novo jogador do Parma Calcio. A notícia da assinatura do contrato foi divulgada por meio de um comunicado nas redes sociais oficiais do clube da Emília e de um vídeo no Instagram. Estas foram as primeiras palavras de Lontani como jogador do Parma:

“Estou muito feliz por começar essa nova aventura. Chego a um clube com uma grande história e um projeto ambicioso. Vou dar o meu melhor todos os dias para crescer, melhorar e retribuir a confiança que me foi depositada. Mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros e a torcida gialloblu. Força, Parma!”