Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
cm grafica lontani milan mondo azzurro

Traduzido por

Parma, oficial: eis Lontani. O jovem talento, nascido em 2008, deixou o Milan como jogador livre

Milan
Parma
Mercado da bola

Milão, Lontani se despede como jogador sem valor de transferência: a transferência para o Parma é oficial

Simone Lontani é o novo jogador do Parma Calcio. A notícia da assinatura do contrato foi divulgada por meio de um comunicado nas redes sociais oficiais do clube da Emília e de um vídeo no Instagram. Estas foram as primeiras palavras de Lontani como jogador do Parma:

“Estou muito feliz por começar essa nova aventura. Chego a um clube com uma grande história e um projeto ambicioso. Vou dar o meu melhor todos os dias para crescer, melhorar e retribuir a confiança que me foi depositada. Mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros e a torcida gialloblu. Força, Parma!”

  • COMUNICADO DO PARMA

    "O Parma Calcio anuncia a contratação do jogador Simone Lontani, que passa a integrar o elenco gialloblu após o término de sua passagem pelo Milan. Atacante nascido em 2008, Lontani chegou ao Milan em 2022, vindo do Cesena. Nas categorias de base do Milan, ele continuou sua trajetória de crescimento, destacando-se por suas qualidades técnicas, versatilidade ofensiva e capacidade de fazer a diferença nos últimos metros. Na temporada 2025/26, foi um dos destaques da equipe sub-20 do Milan, marcando 10 gols e dando 3 assistências no campeonato Primavera 1. Ao longo da temporada, ele também fez sua estreia pelo Milan Futuro, dando mais um passo importante em sua trajetória de desenvolvimento. A chegada de Lontani confirma o foco do clube nos jovens promissores, incorporando ao elenco um jogador de qualidade, talento e com ampla margem de evolução. Bem-vindo a Parma, Simone!” 

    • Publicidade

  • A DESPEDIDA DO MILAN

    "Depois de quatro anos vestindo estas cores, chegou a hora de começar um novo capítulo. Agradeço a todas as pessoas que fizeram parte dessa jornada: companheiros, treinadores e equipe técnica. Sinto que amadureci como jogador, mas, acima de tudo, como homem. Fiz amigos com quem compartilhei momentos inesquecíveis. Mas, acima de tudo, realizei parte do meu sonho de longa data: vestir aquela camisa. Levarei comigo lembranças, lições e emoções que me acompanharão para sempre. Obrigado, Milan”.