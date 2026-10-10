Alberto Gilardino, técnico do Parma, falou aos microfones da DAZN após a derrota por 3 a 0 no campo da Inter: "Tivemos um bom início, com harmonia, vivacidade e boa troca de passes: criamos situações, depois é normal que, se você comete ingenuidades em San Siro e aos 20 minutos está perdendo por 2 a 0, tudo fica mais difícil. Estou mais irritado com o terceiro gol, mas há retornos positivos: os garotos deram grande disponibilidade e isso ficou claro. Mudamos a forma de trabalhar, vai levar tempo: há trabalho a ser feito, estamos aqui para isso".
Parma, Gilardino: "Lontani pode se tornar um grande meio-campista interno"
Gilardino prosseguiu, como relata FcInter1908: "Lontani pode se tornar um grande meio-campista interno, tem arrancada: também tem perna para defender. Na frente, somos muitos em termos numéricos. Bernabè pode jogar como meio-campista interno, como armador: já fez muitas funções, tem grandes qualidades. Eu o testei como armador, mas pode jogar em mais de uma função".
E, por fim: "Estamos trabalhando há dez dias com essa atitude, não é simples dar uma identidade rapidamente: houve bons retornos em uma derrota tão ampla. Há amargura, mas o caminho é esse: precisamos crescer e entender os momentos. Hoje, em alguns momentos fizemos isso bem e, em outros, menos bem".
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