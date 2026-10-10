Parma, Gilardino: "Lontani pode se tornar um grande meio-campista interno"

Gilardino prosseguiu, como relata FcInter1908: "Lontani pode se tornar um grande meio-campista interno, tem arrancada: também tem perna para defender. Na frente, somos muitos em termos numéricos. Bernabè pode jogar como meio-campista interno, como armador: já fez muitas funções, tem grandes qualidades. Eu o testei como armador, mas pode jogar em mais de uma função".





E, por fim: "Estamos trabalhando há dez dias com essa atitude, não é simples dar uma identidade rapidamente: houve bons retornos em uma derrota tão ampla. Há amargura, mas o caminho é esse: precisamos crescer e entender os momentos. Hoje, em alguns momentos fizemos isso bem e, em outros, menos bem".



