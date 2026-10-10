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ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Parma, Cherubini: "Explico a vocês a troca entre Cuesta e Gilardino. A Serie A não é garantida"

Parma
A. Gilardino

O CEO do Parma fala antes do jogo contra a Inter

Federico Cherubini, CEO do Parma, falou aos microfones da DAZN antes do duelo de hoje com a Inter, no Meazza.


DE CUESTA A GILARDINO

"Troca de Cuesta por Gilardino? No ano passado fizemos uma escolha corajosa, vivemos muitas dificuldades, mas foi um ano em que sempre encontramos motivos para nos unir e superá-las - relata o FcInter1908 -. Neste ano reagimos de maneira diferente diante das dificuldades, é melhor se separar quando as coisas vão, não digo bem, fizemos isso depois de uma vitória e hoje estamos salvos porque é correto não se aproveitar de um momento negativo".

  • sobre Gilardino

    "Montamos um elenco mais completo, entendemos o pensamento dos torcedores, perder jogadores importantes não é fácil, mas pensamos em um projeto que possa durar no tempo, combinando sustentabilidade e competitividade. Hoje começa o desafio de Gilardino. O Parma em que Gilardino jogava é difícil de ser emulado, o sistema mudou, mas somos ambiciosos, queremos crescer de maneira sustentável. Não damos como certo que o Parma esteja na Serie A, a história não diz isso. Queremos elevar a ambição, Gilardino é uma pessoa motivada, sempre gostei da humildade dele. Ele não está no Parma pelo que fez como jogador, conquistou tudo começando pela Serie D, vem de uma temporada difícil e quer se redimir".

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