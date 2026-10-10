Federico Cherubini, CEO do Parma, falou aos microfones da DAZN antes do duelo de hoje com a Inter, no Meazza.





DE CUESTA A GILARDINO

"Troca de Cuesta por Gilardino? No ano passado fizemos uma escolha corajosa, vivemos muitas dificuldades, mas foi um ano em que sempre encontramos motivos para nos unir e superá-las - relata o FcInter1908 -. Neste ano reagimos de maneira diferente diante das dificuldades, é melhor se separar quando as coisas vão, não digo bem, fizemos isso depois de uma vitória e hoje estamos salvos porque é correto não se aproveitar de um momento negativo".