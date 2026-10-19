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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Paris Saint-Germain x Barcelona: jogo clássico, a anatomia tática de La Remontada

Classic match
Liga dos Campeões
PSG x Barcelona
PSG
Barcelona

Revisitando a virada mais improvável da história da Champions League, quando o Barcelona reverteu uma desvantagem de 4 a 0 contra o PSG. Uma análise minuciosa da noite em que Neymar atingiu seu auge e Sergi Roberto se tornou imortal.

Em 8 de março de 2017, o Camp Nou testemunhou um desafio à lógica que permanece como o exemplo por excelência da psicologia esportiva. Após sofrer uma goleada por 4 a 0 no Parc des Princes, o Barcelona de Luis Enrique chegou ao jogo de volta como um azarão diante dos números. Nenhuma equipe na história da Copa dos Campeões da Europa havia revertido uma desvantagem desse tamanho.

Ainda assim, 96.290 espectadores se reuniram sob um céu parcialmente nublado, não apenas para assistir a uma partida, mas para participar de uma alucinação coletiva que acabaria se tornando história concreta. O ar estava impregnado pelo cheiro de um otimismo desesperado e belo.

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    A geometria de um início dos sonhos

    A abordagem tática do Barcelona foi uma aposta de alto risco na verticalidade. Enrique deixou a cautela de lado e adotou um sistema pensado para sufocar os jogadores de criação do PSG que atuavam mais recuados. A estratégia deu resultado em três minutos.

    Luis Suarez, sempre oportunista na pequena área, foi o primeiro a reagir a uma bola que veio pelo alto e a cabeceou para o gol antes que Thomas Meunier pudesse afastá-la. Era o gol cedo de que o Barcelona precisava para começar a superar a desvantagem de quatro gols.

    O PSG, sob o comando de Unai Emery, parecia bem organizado em campo, mas emocionalmente frágil. A pressão aumentou até os 40 minutos, quando Andres Iniesta, com um toque de calcanhar de pura intuição criativa, forçou Layvin Kurzawa a marcar contra. O placar no intervalo era de 2 a 0; o impossível começava a parecer um resultado taticamente plausível.

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    Caos, desilusão e o golpe inesperado de Cavani

    O segundo tempo começou com uma descarga de adrenalina. Nos primeiros cinco minutos, um escorregão desajeitado de Meunier resultou em uma falta sobre Neymar, e Lionel Messi converteu o pênalti com precisão. Com o placar em 3 a 0, o estádio literalmente vibrava.

    Mas o futebol raramente segue um roteiro linear. Aos 62 minutos, Edinson Cavani acertou um semivoleio potente no alto da rede. Para os parisienses, aquele parecia ser o golpe definitivo. Pela regra do gol fora de casa, o Barcelona precisava agora de mais três gols para avançar.

    O silêncio que tomou conta do Camp Nou era absoluto. O PSG havia encontrado uma salvação e, quando o relógio passou dos 87 minutos, a disputa tática parecia encerrada. Os torcedores começavam a seguir para as saídas, convencidos de que tinham visto uma derrota honrosa.

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    Sete minutos de loucura e o milagre de Roberto

    O que veio depois não foi apenas uma partida de futebol; foi uma demonstração de vontade pura, liderada por um homem que em breve se tornaria o jogador mais caro do mundo. Aos 88 minutos, Neymar cobrou uma falta magistral com efeito no ângulo. Aos 91, depois que a arbitragem entendeu que Suarez havia sofrido falta, Neymar assumiu a responsabilidade mais uma vez e converteu o pênalti com frieza para fazer 5 a 1.

    O placar agregado estava empatado em 5 a 5, mas o PSG ainda tinha a vantagem. Então, aos 95 minutos, a estrutura tática deu lugar a um belo caos. Ter Stegen estava no campo adversário. Neymar levantou a bola por cima da linha defensiva em uma tentativa desesperada, mas cheia de esperança. Sergi Roberto, um jogador versátil e pouco celebrado, se esticou para desviar a bola e superar Kevin Trapp. 6 a 1 na partida. 6 a 5 no agregado.

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  • FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport

    O legado e as mudanças na dinâmica de poder

    Os dados coletados após a partida por sismólogos locais confirmaram que o rugido da torcida após o gol de Roberto foi registrado como um microterremoto. Para o PSG, a derrocada foi descrita pela imprensa como um “pesadelo” e uma “humilhação” que marcariam seu projeto por anos.

    Cavani admitiu mais tarde que o choque daquela noite foi tão profundo que precisou de terapia psicológica para assimilá-lo. Para o Barcelona, foi o auge da era MSN: uma noite em que Neymar, eleito oficialmente o melhor em campo, saiu da sombra de Messi para protagonizar a participação de sete minutos mais influente da história da competição. Aquela segue sendo a maior virada já registrada na Champions League.

    Em retrospecto, La Remontada foi mais do que um resultado: foi um catalisador para a era moderna do futebol europeu. Foi a noite que convenceu a cúpula catari em Paris a pagar a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros de Neymar poucos meses depois, mudando para sempre o mercado de transferências.

    Embora o Barcelona acabasse eliminado pela Juventus na fase seguinte, a lembrança daquela vitória por 6 a 1 permanece como um lembrete da capacidade do futebol de produzir milagres. Foi uma noite em que os esquemas táticos sucumbiram à força da crença humana, deixando como imagem duradoura a chuteira esticada de Roberto e o som de 96 mil almas gritando para as estrelas.

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