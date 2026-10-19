A abordagem tática do Barcelona foi uma aposta de alto risco na verticalidade. Enrique deixou a cautela de lado e adotou um sistema pensado para sufocar os jogadores de criação do PSG que atuavam mais recuados. A estratégia deu resultado em três minutos.

Luis Suarez, sempre oportunista na pequena área, foi o primeiro a reagir a uma bola que veio pelo alto e a cabeceou para o gol antes que Thomas Meunier pudesse afastá-la. Era o gol cedo de que o Barcelona precisava para começar a superar a desvantagem de quatro gols.

O PSG, sob o comando de Unai Emery, parecia bem organizado em campo, mas emocionalmente frágil. A pressão aumentou até os 40 minutos, quando Andres Iniesta, com um toque de calcanhar de pura intuição criativa, forçou Layvin Kurzawa a marcar contra. O placar no intervalo era de 2 a 0; o impossível começava a parecer um resultado taticamente plausível.