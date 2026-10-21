O Paris Saint-Germain divulgou uma atualização sobre os outros jogadores que se lesionaram ontem, Dembelé e Marquinhos, sem especificar os prazos de recuperação.





- Devido a uma lesão na coxa esquerda, Ousmane Dembélé precisará passar por tratamento nas próximas semanas.





- Devido a uma lesão na coxa direita, Marquinhos precisará passar por tratamento nas próximas semanas.