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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduzido por

Paris Saint-Germain: Kvaratskhelia sofre ruptura do ligamento cruzado. Como estão Dembelé e Marquinhos

K. Kvaratskhelia
PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões

Más notícias para o Paris Saint-Germain, que perde Khvicha Kvaratskhelia até o próximo ano. O ex-atacante do Milan, que deixou o campo aos 59 minutos do confronto da Liga dos Campeões entre PSG e Barcelona após uma disputa de bola com Xavi Espart, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

  • "CORRE O RISCO DE FICAR AFASTADO POR 9 MESES"

    Após o jogo, o especialista Angel Villanueva, fisioterapeuta espanhol especializado em reabilitação do ligamento cruzado, lesões no joelho e retorno ao esporte, comentou a lesão: "No impacto, observa-se claramente um valgo forçado no joelho direito, com o pé fixo e carga em cadeia cinética fechada. Esse padrão é clássico de lesões combinadas do LCA + LCM (ligamento cruzado anterior e ligamento colateral medial, nota da redação). Tempo de afastamento: 9 meses".


  • O COMUNICADO DO PSG

    "Após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida de ontem contra o FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia passará por uma cirurgia nos próximos dias".

  • COMO ESTÃO DEMBÉLÉ E MARQUINHOS

    O Paris Saint-Germain divulgou uma atualização sobre os outros jogadores que se lesionaram ontem, Dembelé e Marquinhos, sem especificar os prazos de recuperação.


    - Devido a uma lesão na coxa esquerda, Ousmane Dembélé precisará passar por tratamento nas próximas semanas.


    - Devido a uma lesão na coxa direita, Marquinhos precisará passar por tratamento nas próximas semanas.

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