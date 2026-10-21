Más notícias para o Paris Saint-Germain, que perde Khvicha Kvaratskhelia até o próximo ano. O ex-atacante do Milan, que deixou o campo aos 59 minutos do confronto da Liga dos Campeões entre PSG e Barcelona após uma disputa de bola com Xavi Espart, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.
Paris Saint-Germain: Kvaratskhelia sofre ruptura do ligamento cruzado. Como estão Dembelé e Marquinhos
"CORRE O RISCO DE FICAR AFASTADO POR 9 MESES"
Após o jogo, o especialista Angel Villanueva, fisioterapeuta espanhol especializado em reabilitação do ligamento cruzado, lesões no joelho e retorno ao esporte, comentou a lesão: "No impacto, observa-se claramente um valgo forçado no joelho direito, com o pé fixo e carga em cadeia cinética fechada. Esse padrão é clássico de lesões combinadas do LCA + LCM (ligamento cruzado anterior e ligamento colateral medial, nota da redação). Tempo de afastamento: 9 meses".
O COMUNICADO DO PSG
"Após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida de ontem contra o FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia passará por uma cirurgia nos próximos dias".
COMO ESTÃO DEMBÉLÉ E MARQUINHOS
O Paris Saint-Germain divulgou uma atualização sobre os outros jogadores que se lesionaram ontem, Dembelé e Marquinhos, sem especificar os prazos de recuperação.
- Devido a uma lesão na coxa esquerda, Ousmane Dembélé precisará passar por tratamento nas próximas semanas.
- Devido a uma lesão na coxa direita, Marquinhos precisará passar por tratamento nas próximas semanas.
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