90' - Lautaro tenta um golaço com uma cavadinha do meio-campo, mas erra a mira e a bola vai para fora

86' - Belo domínio em velocidade de Romero, que depois bate de esquerda, mandando a bola para fora

83' - Mais uma vez o camisa 10, desta vez de cabeça: bola alta

80' - Domínio e chute de Lautaro Martinez, com a bola saindo fraca à direita de Corvi

74' - Um forte chute de esquerda de Romero termina por cima

70' - Mkhitaryan tenta uma bicicleta, mas a bola vai para fora

55' - O Parma tenta com Troilo de cabeça, mas a bola sai bem por cima

48' - O segundo tempo começa com uma chance para Esposito, e Corvi responde com uma defesa instintiva com os pés

31' - Assistência de Mkhitaryan para Thuram, que marca com um chute rasteiro de direita no segundo pau

18' - Calhanoglu converte o pênalti e faz o segundo gol da Inter

17' - Entrada desajeitada de Diego Carlos em Esposito na área do Parma: Bonacina, chamado pelo VAR, vai rever no monitor e marca o pênalti

13' - Erro de Corvi na reposição de bola, Sucic aproveita e abre o placar

8' - Mais uma vezTouré, com um chute colocado de direita que passa perto do ângulo do gol da Inter

6 - Chute de fora da área deTouré, com defesa fácil de Martinez no chão

4' - Depois de uma jogada de Diouf pela direita, a bola chega a Dimarco, que bate fraco de esquerda nas mãos de Corvi