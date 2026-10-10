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FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Para a Inter, foi tudo fácil: 3 a 0 sem história sobre o Parma

Inter de Milão x Parma
Inter de Milão
Parma
Campeonato Italiano

Inter 3 x 0 Parma na sexta rodada da Série A

Na sexta rodada da Serie A, a Inter de Cristian Chivu vence por 3 a 0 o Parma de Alberto Gilardino, no Meazza, em sua estreia no comando da equipe ducal após assumir o lugar de Carlos Cuesta durante a pausa para as seleções. A Inter retoma sua caminhada a partir do primeiro lugar na tabela, chegando a 16 pontos, no momento com 3 de vantagem sobre Roma e Lazio (que jogarão contra Como e Monza). Já o Parma segue com 4 pontos.


A partida, em San Siro, dura 31 minutos. Foi o suficiente para os campeões italianos marcarem os três gols: aos 13, Sucic abre o placar aproveitando um erro de Corvi, aos 18, Calhanoglu amplia de pênalti (falta em Esposito, penalidade assinalada graças ao VAR), e aos 31, Thuram marca com um preciso chute de direita após assistência de Mkhitaryan.

No segundo tempo, a Inter administra as energias, sem pisar muito no acelerador. Na ciranda das substituições, houve também a estreia de Spence pela Inter.


INTER 3 x 0 PARMA

GOLS: 13' Sucic (I), 18' pên. Calhanoglu (I), 31' Thuram (I)

  • Gols e principais lances

    90' - Lautaro tenta um golaço com uma cavadinha do meio-campo, mas erra a mira e a bola vai para fora

    86' - Belo domínio em velocidade de Romero, que depois bate de esquerda, mandando a bola para fora

    83' - Mais uma vez o camisa 10, desta vez de cabeça: bola alta

    80' - Domínio e chute de Lautaro Martinez, com a bola saindo fraca à direita de Corvi

    74' - Um forte chute de esquerda de Romero termina por cima

    70' - Mkhitaryan tenta uma bicicleta, mas a bola vai para fora

    55' - O Parma tenta com Troilo de cabeça, mas a bola sai bem por cima

    48' - O segundo tempo começa com uma chance para Esposito, e Corvi responde com uma defesa instintiva com os pés

    31' - Assistência de Mkhitaryan para Thuram, que marca com um chute rasteiro de direita no segundo pau

    18' - Calhanoglu converte o pênalti e faz o segundo gol da Inter

    17' - Entrada desajeitada de Diego Carlos em Esposito na área do Parma: Bonacina, chamado pelo VAR, vai rever no monitor e marca o pênalti

    13' - Erro de Corvi na reposição de bola, Sucic aproveita e abre o placar

    8' - Mais uma vezTouré, com um chute colocado de direita que passa perto do ângulo do gol da Inter

    6 - Chute de fora da área deTouré, com defesa fácil de Martinez no chão

    4' - Depois de uma jogada de Diouf pela direita, a bola chega a Dimarco, que bate fraco de esquerda nas mãos de Corvi

  • ESCALAÇÕES OFICIAIS E SÚMULA DO JOGO

    INTER-PARMA 3-0

    GOLS: 13' Sucic (I), 18' p. Calhanoglu (I), 31' Thuram (I)


    INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (74' Spence), Sucic, Calhanoglu (61' Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (73' Luis Henrique); Esposito (61' Bonny), Thuram (61' Lautaro). Técnico: Cristian Chivu


    PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Carboni (78' Britschgi), Keita, Sierro (62' Bernabé), Valeri; Touré (84' Frigan), Fabbian (62' Lontani); Elphege (62' Romero). Técnico: Alberto Gilardino



    ÁRBITRO: Bonacina

    AMARELOS: -

    EXPULSOS: -



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