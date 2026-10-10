Na sexta rodada da Serie A, a Inter de Cristian Chivu vence por 3 a 0 o Parma de Alberto Gilardino, no Meazza, em sua estreia no comando da equipe ducal após assumir o lugar de Carlos Cuesta durante a pausa para as seleções. A Inter retoma sua caminhada a partir do primeiro lugar na tabela, chegando a 16 pontos, no momento com 3 de vantagem sobre Roma e Lazio (que jogarão contra Como e Monza). Já o Parma segue com 4 pontos.
A partida, em San Siro, dura 31 minutos. Foi o suficiente para os campeões italianos marcarem os três gols: aos 13, Sucic abre o placar aproveitando um erro de Corvi, aos 18, Calhanoglu amplia de pênalti (falta em Esposito, penalidade assinalada graças ao VAR), e aos 31, Thuram marca com um preciso chute de direita após assistência de Mkhitaryan.
No segundo tempo, a Inter administra as energias, sem pisar muito no acelerador. Na ciranda das substituições, houve também a estreia de Spence pela Inter.
INTER 3 x 0 PARMA
GOLS: 13' Sucic (I), 18' pên. Calhanoglu (I), 31' Thuram (I)