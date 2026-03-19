Pagliuca elogia Vicario: “O Inter nunca deixa escapar os melhores”. É por isso que a idade não é um problema

"O Inter precisa de um goleiro forte", afirma convicto Gianluca Pagliuca, que defendeu a baliza nerazzurra por cinco anos após o segundo lugar da Itália na Copa do Mundo de 1994 nos EUA. E essa descrição se encaixa, garante o ex-jogador do Bologna, no nome de Guglielmo Vicario, do Tottenham, que está passando por uma temporada complicada, mas cujo valor, segundo Pagliuca, é inquestionável.

Vicario poderia ter chegado ao Inter após a transferência de Onana para o Manchester United, mas o Tottenham entrou rapidamente na jogada, aproveitando-se do arrastar-se das negociações com os Red Devils. “Ele jogou no campeonato mais importante do mundo, em um clube que, há alguns anos, tinha como objetivo vencer a Premier League. No ano passado, ele venceu a Liga Europa, mesmo que este ano corra o risco de quase ser rebaixado... Ele não poderia ter tomado uma decisão melhor: se um time que acabou de disputar uma final da Liga dos Campeões te liga, como você vai dizer não? Agora ele está passando por uma temporada ruim, não se saiu tão bem quanto no primeiro ano, mas vimos que todo o time teve problemas, trocou de técnico, depois ele foi substituído na Liga dos Campeões e quem entrou no gol no lugar dele fez um desastre... (o segundo goleiro, Antonin Kinsky, ndr)”