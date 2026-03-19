Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

Traduzido por

Pagliuca elogia Vicario: “O Inter nunca deixa escapar os melhores”. É por isso que a idade não é um problema

Comentários sobre o goleiro da Inter

"O Inter precisa de um goleiro forte", afirma convicto Gianluca Pagliuca, que defendeu a baliza nerazzurra por cinco anos após o segundo lugar da Itália na Copa do Mundo de 1994 nos EUA. E essa descrição se encaixa, garante o ex-jogador do Bologna, no nome de Guglielmo Vicario, do Tottenham, que está passando por uma temporada complicada, mas cujo valor, segundo Pagliuca, é inquestionável.

Vicario poderia ter chegado ao Inter após a transferência de Onana para o Manchester United, mas o Tottenham entrou rapidamente na jogada, aproveitando-se do arrastar-se das negociações com os Red Devils. “Ele jogou no campeonato mais importante do mundo, em um clube que, há alguns anos, tinha como objetivo vencer a Premier League. No ano passado, ele venceu a Liga Europa, mesmo que este ano corra o risco de quase ser rebaixado... Ele não poderia ter tomado uma decisão melhor: se um time que acabou de disputar uma final da Liga dos Campeões te liga, como você vai dizer não? Agora ele está passando por uma temporada ruim, não se saiu tão bem quanto no primeiro ano, mas vimos que todo o time teve problemas, trocou de técnico, depois ele foi substituído na Liga dos Campeões e quem entrou no gol no lugar dele fez um desastre... (o segundo goleiro, Antonin Kinsky, ndr)”

  • A AVALIAÇÃO DO VICÁRIO

    "Vicario é certamente um dos melhores goleiros italianos da atualidade. Ainda não é um goleiro de ponta, mas acho que, se ele realmente vier, será uma escolha que irá além de sua nacionalidade. Não acho que o Inter queira necessariamente um italiano; vimos que, nos últimos anos, só se alternaram estrangeiros, os melhores que estavam no mercado e que o Inter não deixou escapar. Vicario será escolhido pelo seu perfil e nada mais. Além disso, parece mesmo uma boa oportunidade no mercado. Vicario é muito bom entre os postes. Como ponto fraco, penso nas saídas. Às vezes, vejo-o muito encostado na linha do gol. O certo é que ele nunca jogou em um grande clube italiano, então será um desafio totalmente novo. Veremos. Só posso torcer para que ele se saia muito bem."


    • Publicidade

  • MEMÓRIAS NERAZZURRI

    "Eu tinha acabado de disputar a final da Copa do Mundo de 1994... De qualquer forma, eu tinha que substituir Walter Zenga, que era um ídolo no Inter. Mas quando escolhi este clube, depois dos anos na Sampdoria, fiz isso por mim, para tentar me aprimorar ainda mais. Era uma nova aventura que me fascinava, em um ambiente que queria se relançar. Fui muito bem recebido; devo dizer que tudo foi bastante fácil, apesar de eu ter que assumir o legado do Walterone".

  • "Mesmo nesta época infeliz, o Tottenham é um dos piores interlocutores com quem sentar à mesa de negociações: o presidente Beppe Marotta e o diretor esportivo Piero Ausilio lembram-se bem da rigidez na época de Eriksen. Desta vez, pode haver um pouco mais de flexibilidade, mas muito dependerá do preço inicial: Vicario tem contrato até 2028 e custaria entre 15 e 20 milhões, valor “aceitável”, apesar de ter nascido em 1996 e completar 30 anos em outubro. Em princípio, neste momento histórico na Inter, não seriam recomendados investimentos em jogadores dessa idade, mas a posição em questão escapa à regra: Vicario teria vários anos pela frente para amortizar o valor da transferência e demonstrar o talento de outrora, que agora parece ter se dissolvido na centrifugadora da Premier League”, escreve a Gazzetta.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Campeonato Italiano
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
0