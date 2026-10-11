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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Os reflexos do clássico sobre Al Hilal e Al Ittihad: os ganhos do Zaeem e as crises do Ameed!

Especiais e Opinião
Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Quem é o maior beneficiado?

O confronto entre Al Hilal e Al Ittihad não foi apenas um clássico encerrado com a vitória do Zaeem por 3 a 2, mas um ponto de inflexão que pode deixar marcas muito além dos três pontos, depois que o Al Hilal ampliou sua liderança na Liga Roshan Saudita, enquanto o Al Ittihad sofreu sua primeira derrota na competição nesta temporada, levando seu treinador, Lenz Fiesing, a se ver diante de uma série de questões técnicas e disciplinares após uma noite quente dentro e fora de campo.

E enquanto Simone Inzaghi recebeu um importante impulso moral após o triunfo sobre um rival direto, a partida revelou, ao mesmo tempo, alguns pontos que precisam de correção nas duas equipes.

O Al Hilal ganhou a liderança e a confiança, mas não saiu com uma imagem defensiva ideal. Já o Al Ittihad perdeu o confronto, porém mostrou capacidade de reagir no placar, antes de os acontecimentos se intensificarem após o apito final e abrirem uma nova porta para a polêmica.


  • O Al Hilal amplia a liderança: Inzaghi recupera a confiança

    O Al Hilal foi o grande beneficiado do resultado do clássico, ao elevar sua pontuação para 21 pontos na liderança da Roshn League, ampliando a diferença sobre o Al Ittihad para quatro pontos.

    A vitória dá a Inzaghi uma chance de respirar após as críticas que recebeu recentemente, especialmente porque o triunfo veio diante de um concorrente direto e em uma partida que registrou forte pressão sobre as duas equipes.

    O trio ofensivo formado por Gabriel Martinelli, Ollie Watkins e Crysencio Summerville também deu uma contribuição importante, ao participar da construção da diferença e da definição do confronto.

    Mas, apesar dos ganhos ofensivos, Inzaghi ainda precisa melhorar o equilíbrio defensivo, sobretudo porque o Al Ittihad conseguiu marcar dois gols e esteve perto de aumentar a pressão nos minutos finais, depois do gol de Steven Bergwijn de pênalti aos 89 minutos.

  • Al Ittihad e Facing: erros defensivos que precisam de revisão

    Do outro lado, o Ittihad sofreu um golpe duro com a primeira derrota, que interrompeu seu início invicto no campeonato e o deixou quatro pontos atrás do Al-Hilal.

    O problema mais grave aparece nos espaços que surgiram dentro da linha defensiva e nos erros individuais que ajudaram o Al-Hilal a aproveitar as oportunidades e chegar ao gol, o que coloca Vicenç diante da necessidade de revisar o posicionamento defensivo e a forma de proteger os espaços atrás dos laterais.

    Leia também: En-Nesyri no banco dos réus, e o motivo é Yassine Bounou!

    Ainda assim, o Ittihad não ficou impotente no ataque ao longo de toda a partida: conseguiu voltar ao jogo com Youssef En-Nesyri e depois diminuiu a diferença nos minutos finais por meio de Bergwijn, o que reflete sua capacidade de ameaçar o Al-Hilal mesmo quando o placar está desfavorável.

    Vicenç precisará construir a partir desses aspectos positivos, corrigindo ao mesmo tempo os erros que custaram ao seu time a derrota em um confronto importante na corrida pelo título.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Confusão após a partida: nova crise persegue o Al Ahly

    Os desdobramentos do clássico não pararam no resultado, pois uma confusão eclodiu após o apito final entre os jogadores do Al Ittihad e o árbitro Khalid Al Turais, em protesto contra o momento do encerramento da partida, após o atraso na cobrança de um lateral nos segundos finais.

    A tensão aumentou com o protesto de vários jogadores do Al Ittihad, chegando ao ponto em que o goleiro Predrag Rajkovic tentou se confrontar com o árbitro, antes da intervenção dos seguranças para conter a situação.

    Esses acontecimentos colocam o Al Ittihad diante de um desafio adicional, já que o episódio pode ser submetido à análise dos órgãos competentes com base nos relatórios da partida, com a possibilidade de medidas disciplinares contra os envolvidos, conforme o que for comprovado pelos relatórios oficiais.

    Assim, o Al Hilal saiu com ganhos importantes em termos de liderança e confiança, enquanto o Al Ittihad passou a ser cobrado a resolver seus problemas técnicos e a conter os desdobramentos do pós-jogo, para que a derrota no clássico não se transforme em uma crise prolongada que afete sua caminhada nas próximas rodadas.

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