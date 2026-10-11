O confronto entre Al Hilal e Al Ittihad não foi apenas um clássico encerrado com a vitória do Zaeem por 3 a 2, mas um ponto de inflexão que pode deixar marcas muito além dos três pontos, depois que o Al Hilal ampliou sua liderança na Liga Roshan Saudita, enquanto o Al Ittihad sofreu sua primeira derrota na competição nesta temporada, levando seu treinador, Lenz Fiesing, a se ver diante de uma série de questões técnicas e disciplinares após uma noite quente dentro e fora de campo.

E enquanto Simone Inzaghi recebeu um importante impulso moral após o triunfo sobre um rival direto, a partida revelou, ao mesmo tempo, alguns pontos que precisam de correção nas duas equipes.

O Al Hilal ganhou a liderança e a confiança, mas não saiu com uma imagem defensiva ideal. Já o Al Ittihad perdeu o confronto, porém mostrou capacidade de reagir no placar, antes de os acontecimentos se intensificarem após o apito final e abrirem uma nova porta para a polêmica.



