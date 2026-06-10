Os cinco (muito) jovens a serem acompanhados na Copa do Mundo: muita África com Alajbegovic, de Bouaddi a Mbaye

Se o PSG te escala como titular aos 16 anos, você deve ter algo de especial no seu repertório técnico. Dois anos depois, Ibrahim Mbaye é a grande promessa do Senegal, que em janeiro venceu em campo a Copa Africana de Nações, mas cujo título acabou sendo atribuído à Marrocos por decisão da federação. Nada de França para ele, que, após passar pelas categorias de base, escolheu ser o sucessor de Sadio Mané, com a passagem do bastão prevista justamente para este verão. Capaz de atuar nas duas laterais, veloz, forte no drible e na arrancada, Mbaye chega ao torneio com tudo para surpreender.