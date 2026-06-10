Com a corrida pela Copa do Mundo, começa também aquela, um pouco mais de nicho, mas igualmente importante, pelo título de melhor jovem da competição. A precocidade de Lamine Yamal faz com que seja justamente o camisa 10 espanhol do Barcelona o grande favorito ao prêmio, mas é possível que ele acabe sendo diretamente o MVP do torneio. Além dos jovens já consagrados, vamos ver então quem, entre os jogadores com menos de 20 anos, pode surpreender entre aqueles que ainda não alcançaram o status de craques de nível mundial.
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Os cinco (muito) jovens a serem acompanhados na Copa do Mundo: muita África com Alajbegovic, de Bouaddi a Mbaye
ALAJBEGOVIC (BÓSNIA)
Previsível? Sim, previsível. Mas, pela idade (18 anos) e pelo hype (muito cobiçado na Série A), Kerim Alajbegovic é certamente o primeiro nome da lista do ponto de vista dos torcedores italianos. Grande criatividade, imaginação e uma boa propensão para o gol. A primeira temporada no time principal? 13 gols e quatro assistências em 44 partidas disputadas pelo Salzburgo. Agora, seu objetivo é levar a Bósnia pela primeira vez além da fase de grupos, após a eliminação em 2014.
MBAYE (SENEGAL)
Se o PSG te escala como titular aos 16 anos, você deve ter algo de especial no seu repertório técnico. Dois anos depois, Ibrahim Mbaye é a grande promessa do Senegal, que em janeiro venceu em campo a Copa Africana de Nações, mas cujo título acabou sendo atribuído à Marrocos por decisão da federação. Nada de França para ele, que, após passar pelas categorias de base, escolheu ser o sucessor de Sadio Mané, com a passagem do bastão prevista justamente para este verão. Capaz de atuar nas duas laterais, veloz, forte no drible e na arrancada, Mbaye chega ao torneio com tudo para surpreender.
MORA (MÉXICO)
O mais jovem de todos: Gilberto Mora, de apenas 17 anos, meio-campista mexicano do Club Tijuana, recebeu a camisa número 10 do Tri, seleção do país anfitrião. Mora se destaca pela leitura de jogo, pela habilidade de receber a bola entre as linhas e pela facilidade em se livrar da bola no momento certo, tudo isso no início de uma carreira que promete ser brilhante. Os principais clubes europeus já o acompanham há algum tempo e uma Copa do Mundo como protagonista vai desencadear uma disputa para contratá-lo.
BOUADDI (MARROCOS)
Assim como Mbaye, ele tem um histórico nas categorias de base francesas, mas a seleção que escolheu a partir deste ano é a de Marrocos: estamos falando de Ayyoub Bouaddi, meio-campista do Lille que optou pelos Leões do Atlante para colocar sua habilidade a serviço da seleção que ficou em quarto lugar na Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando Bouaddi tinha apenas 15 anos. Hoje, aos 19 anos, ele é uma das maiores promessas do futebol magrebino.
DIOMANDE (COSTA DO MARFIM)
O meio-campista marfinense Yan Diomandé chegou ao Leipzig no verão passado e, em apenas uma temporada, tornou-se um dos talentos mais promissores do futebol africano e mundial. Diomandé, de 19 anos, é explosivo, veloz e tecnicamente habilidoso com os dois pés, a ponto de ter marcado 13 gols e dado 10 assistências em 36 partidas pelo clube da Red Bull.