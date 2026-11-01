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Os bastidores envolvendo Gasperini e a Roma, o momento descontraído com Modric: Moreira é o verdadeiro trunfo de Amorim para o Milan

Milan
Mercado da bola
D. Moreira
Roma

Moreira, herói do clássico: "Obrigado a Kaká por ter vindo, mas nada de comparações..."

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Diante de Kaká, o maior camisa 22 da história do Milan, Moreira, que também veste a 22 em homenagem ao ídolo Ricky, viveu uma noite de sonho.

Deu uma assistência perfeita para a cabeçada de Pulisic, que não é exatamente o mais alto do ataque do Milan, mas subiu mais alto que os gigantes da defesa da Inter no primeiro gol. Depois, teve a ideia simplesmente genial de cobrar o escanteio curto para Rabiot, que marcou por cobertura e desferiu o segundo golpe contra a Inter.

A comemoração efusiva do francês com Diego mostra perfeitamente o quanto ele gosta do novo companheiro, que tomou sob seus cuidados. E não é o único: todos os companheiros o consideram um craque dentro e fora de campo, e a torcida do Milan já o elegeu como ídolo.

  • O TALENTO RECONHECE O TALENTO

    As assistências são bonitas e importantes, mas Moreira já entrou para a história do Milan graças ao quarto gol em seis partidas da Serie A, marcado com uma cobrança de falta magistral. O efeito que o jogador da seleção belga deu à bola não deixou chances para Martinez e fez os mais de 70 mil torcedores em San Siro se levantarem.

    Antes da cobrança, Diego supera a concorrência de ninguém menos que Modric: Luka já estava com a bola debaixo do braço, mas Moreira, sentindo o chamado do gol, pediu à lenda croata para bater a falta. Modric, por sua vez, percebeu as vibes, os traços fisionômicos do talento e, diante de Diego com as mãos juntas em sinal de súplica, entregou a bola sem que ele precisasse insistir.

    O talento reconhece o talento. Diego admite: "Eu estava confiante. Foi meu primeiro gol de falta em uma partida. Já tinha feito isso nos treinos, nunca em jogo. Pulisic também me deu confiança para cobrar.

  • Arrependimento da Roma

    E pensar que Moreira deveria jogar em San Siro, mas com a camisa da Roma.

    Gasperini é um grande admirador do jogador de Liège e havia pedido expressamente sua contratação. Os Friedkin tentaram por muito tempo negociar com o Strasbourg, durante todo o mês de junho, mas não passaram dos 35 milhões de euros, valor que o clube francês sempre considerou insuficiente.

  • VALE MAIS DE 51 MILHÕES

    A transferência de Moreira para o Milan foi em caráter definitivo, e isso já se sabia. O valor inicial que o Milan aceitou desembolsar para presentear Ruben Amorim com o ex-Chelsea supera por pouco os 51 milhões de euros: 51.282.051 euros, para ser exato.

    Mas esse é apenas o valor inicial. Alguns bônus poderão aumentá-lo, desde que as metas sejam alcançadas nesta temporada pelo Milan ou pelo próprio Moreira.

    Quanto aos bônus individuais, o Milan terá de pagar ao Strasbourg mais 2.051.282 euros caso Moreira some pelo menos 10 participações em gols, entre gols marcados e assistências, em uma única temporada, seja nesta ou em uma das próximas. Esse bônus poderá ser acionado apenas uma vez.

    Há também o bônus ligado ao número de partidas de Moreira: caso o canhoto jogue pelo menos 15 vezes como titular na temporada, por ao menos 45 minutos, o Strasbourg receberá mais 1.025.641 euros.

    Um investimento bem-sucedido para Cardinale: hoje, Moreira vale mais de 51 milhões e está em rápida ascensão.

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