Diante de Kaká, o maior camisa 22 da história do Milan, Moreira, que também veste a 22 em homenagem ao ídolo Ricky, viveu uma noite de sonho.

Deu uma assistência perfeita para a cabeçada de Pulisic, que não é exatamente o mais alto do ataque do Milan, mas subiu mais alto que os gigantes da defesa da Inter no primeiro gol. Depois, teve a ideia simplesmente genial de cobrar o escanteio curto para Rabiot, que marcou por cobertura e desferiu o segundo golpe contra a Inter.

A comemoração efusiva do francês com Diego mostra perfeitamente o quanto ele gosta do novo companheiro, que tomou sob seus cuidados. E não é o único: todos os companheiros o consideram um craque dentro e fora de campo, e a torcida do Milan já o elegeu como ídolo.