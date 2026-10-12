Houve um tempo em que o terceiro uniforme de um clube tinha uma função puramente prática: servir de alternativa de emergência para resolver um conflito de cores em uma tarde de domingo. Hoje, é a joia da coroa da moda no futebol.

Para a temporada 2026/27, gigantes do material esportivo e clubes da primeira divisão transformaram o terceiro uniforme em uma tela para ousar sem limites. Enquanto os uniformes titulares são guiados pela tradição e os reservas seguem as convenções, a nova coleção de terceiros uniformes aposta fortemente na cultura do streetwear, na nostalgia dos arquivos históricos e em experimentações gráficas ousadas.

De escudos retrô inspirados nos anos 1990 a combinações de cores vibrantes, pensadas para o dia a dia muito além das catracas dos estádios, os lançamentos desta temporada confundem os limites entre uniforme de jogo e moda de rua.

GOAL apresenta os melhores terceiros uniformes de 2026/27 que definem a temporada, em um ranking dos lançamentos que roubaram a cena.