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best 2026-27 third kitsGOAL / various
Renuka Odedra
Traduzido por

Os 10 melhores terceiros uniformes de 2026/27 e onde comprá-los

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Ranking dos uniformes mais estilosos da nova temporada.

Houve um tempo em que o terceiro uniforme de um clube tinha uma função puramente prática: servir de alternativa de emergência para resolver um conflito de cores em uma tarde de domingo. Hoje, é a joia da coroa da moda no futebol.

Para a temporada 2026/27, gigantes do material esportivo e clubes da primeira divisão transformaram o terceiro uniforme em uma tela para ousar sem limites. Enquanto os uniformes titulares são guiados pela tradição e os reservas seguem as convenções, a nova coleção de terceiros uniformes aposta fortemente na cultura do streetwear, na nostalgia dos arquivos históricos e em experimentações gráficas ousadas.

De escudos retrô inspirados nos anos 1990 a combinações de cores vibrantes, pensadas para o dia a dia muito além das catracas dos estádios, os lançamentos desta temporada confundem os limites entre uniforme de jogo e moda de rua.

GOAL apresenta os melhores terceiros uniformes de 2026/27 que definem a temporada, em um ranking dos lançamentos que roubaram a cena.

  • AS Monaco third kit 2026-27Mizuno

    AS Monaco

    Deixando de lado sua tradicional divisão diagonal, o terceiro uniforme do AS Monaco para 2026–27 apresenta uma base em verde-água suave, coberta por uma estampa fluida com textura de mármore. Padrões em turquesa-claro se espalham pela camisa em referência sutil à Riviera Francesa, enquanto detalhes em azul-marinho na gola e nos punhos criam um contraste marcante. Com escudo monocromático em azul-marinho e disposição minimalista do patrocinador, o uniforme traz um visual renovado, inspirado no litoral e feito para o cenário mediterrâneo.



  • RB Leipzig 2026-27 kit PUMA

    RB Leipzig

    A Puma e o RB Leipzig lançaram um elegante terceiro uniforme para 2026–27, criado para roubar a cena sob os refletores da Champions League. Combinando desempenho em campo e um estilo streetwear inconfundível, a camisa tem base azul-marinho escura no tom Blue Jewel e uma estampa geométrica vibrante, em vários tons de azul e vermelho, na parte da frente e nos ombros. Com detalhes brancos bem definidos, é uma peça ousada e moderna que dá uma aula de design de uniformes e estabelece o padrão para os lançamentos europeus deste ano.


  • St Johnstone 2026-27 third kitPUMA

    St Johnstone

    O terceiro uniforme do St Johnstone combina tecnologia esportiva moderna com a tradição escocesa profundamente enraizada em um visual elegante e imponente. A camisa tem uma base preta intensa que serve de tela para o tartã oficial do St Johnstone, estampado por sublimação em destaque em toda a parte frontal para celebrar a identidade local do clube.


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  • Coventry City 2026-27 third kit Hummel

    Coventry City

    Deixando de lado seu tradicional azul-celeste, o terceiro uniforme do Coventry City aposta em um roxo-violeta vibrante, com uma estampa branca dinâmica em meio-tom que se esmaece na parte inferior da camisa. Os logotipos monocromáticos brancos, as costas inteiramente roxas e os chevrons característicos da Hummel nos ombros dão estrutura à cor de base chamativa. É uma alternativa cheia de energia, pronta para o streetwear, que dá ao Coventry City um visual novo e ousado para os jogos fora de casa.


  • Genoa 2026-27 third kit Kappa

    Genoa

    Em homenagem à rica tradição marítima do Genoa, a Kappa apresenta uma terceira camisa em tom off-white, com delicadas listras horizontais nas clássicas cores rossoblù. O grande destaque é um emblema simplificado e retrô do Grifone em dourado metálico, que combina com os detalhes da gola e as tradicionais faixas listradas nos ombros. Discreta, elegante e naturalmente estilosa, a camisa une a alfaiataria italiana a um tema náutico à altura do clube de futebol mais antigo da Itália.



  • Arsenal third kit adidas

    Arsenal

    Reinterpretando uma combinação de cores querida pela torcida, o terceiro uniforme do Arsenal para 2026–27 chega em um amarelo-canário suave, com um padrão de raios em zigue-zague sobre o peito. O azul-marinho escuro aparece nas listras dos ombros, nos painéis laterais e no escudo retrô com o canhão, enquanto discretos fios bordô percorrem a gola careca canelada e os punhos. Inspirado nos uniformes de visitante do início dos anos 1990, ele combina a nostalgia do norte de Londres com a elegância das roupas esportivas modernas.


  • Celta Vigo 2026-27 third kit Hummel

    Celta de Vigo

    O Celta de Vigo faz uma homenagem ousada e nostálgica à estética retrô dos anos 1990, ao mesmo tempo que celebra a paleta de cores icônica do clube. A camisa chama a atenção pela base vermelha vibrante, adornada por um marcante padrão vertical de losangos tecido ao longo do tronco em tons do tradicional azul-celeste e de azul-marinho escuro. A modelagem retrô define a parte superior, com uma elegante gola polo azul-marinho escura, de debrum delicado, e punhos das mangas no mesmo tom. O conjunto cria um visual dinâmico, inspirado no estilo vintage, para Os Celestes nos jogos fora de casa.

  • CF Montreal 2026-27 third kit adidas

    CF Montreal

    adidas e CF Montréal apresentaram uma obra-prima nostálgica com o terceiro uniforme de 2026, um dos grandes destaques da Archive Collection da MLS. Inspirada na história do clube, a camisa resgata o escudo clássico original do Montreal Impact sobre um fundo em degradê azul-claro e branco, com discretas linhas horizontais onduladas e detalhes marcantes em preto. Um sutil detalhe com “1993” na barra inferior homenageia a primeira partida profissional do clube fora de casa. O uniforme combina a nostalgia dos anos 90 com uma estética moderna para os gramados.

  • AC Monza 2026-27 third kit Nike

    AC Monza

    Inspirada na velocidade e no glamour do famoso autódromo de sua cidade, a terceira camisa do AC Monza tem uma base preta fosca cortada ao meio por duas faixas de corrida, em vermelho-carmesim e branco. Um discreto padrão jacquard de bandeira quadriculada, em tons sobre tons, é tecido nas laterais, enquanto os bordados dourados no escudo e nos logotipos dos patrocinadores dão um toque mais sofisticado à peça. O resultado é um design que remete à velocidade e ao pódio, criado para um clube que vem chamando a atenção na elite do futebol italiano.

  • Juventus 2026-27 third kitadidas

    Juventus

    Inspirada no nome latino do clube, que significa “juventude”, a terceira camisa da Juventus para 2026–27 tem uma base em preto profundo, realçada por discretos grafismos de brasas que sobem a partir da barra inferior. Todos os detalhes de acabamento, do elegante escudo com a letra “J” e das três estrelas à assinatura na parte de trás da gola, aparecem em dourado vivo com acabamento escovado. É um design simples e sofisticado, que troca grafismos chamativos por uma elegância sóbria e refinada.