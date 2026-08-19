Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Fenerbahce v OL Lyonnes - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Openda entra em campo imediatamente: as condições do empréstimo da Juventus ao Lyon

Juventus
Mercado da bola
Lyon
I. Openda

O belga marca pelo seu novo time nas eliminatórias da Champions League

Lois Openda, autor de um gol ontem à noite com a camisa do Lyon na partida de ida dos playoffs da Champions League, em que os franceses empataram por 1 a 1 no campo do Fenerbahçe, deixou a Juventus no último dia 28 de julho. A seguir, o comunicado do clube, que oficializava o empréstimo seco ao OL, sem opção de compra:


"A Juventus Football Club S.p.A. comunica ter chegado a um acordo com o Olympique Lyonnais para a cessão, em caráter temporário até 30 de junho de 2027, dos direitos às prestações esportivas do jogador Lois Openda, mediante uma contrapartida de € 3,5 milhões".

  • Aqui, o comunicado com o qual a Juventus, em 1º de setembro de 2025, anunciava a contratação de Openda junto ao Leipzig: "A Juventus Football Club S.p.A. comunica ter chegado a um acordo com o RB Leipzig para a aquisição, em caráter temporário até 30 de junho de 2026, dos direitos às prestações esportivas do jogador Ikoma-Loïs Openda, mediante o valor de € 3,3 milhões. Também estão previstos bônus no valor não superior a € 0,8 milhão, mediante o alcance de determinados objetivos esportivos.


    O acordo prevê ainda a obrigação, por parte da Juventus, de adquirir em definitivo as prestações esportivas do jogador no caso de determinadas condições serem cumpridas ao longo da temporada esportiva 2025/2026. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 40,6 milhões, pagáveis em quatro exercícios, além de encargos acessórios de € 1,7 milhão".


    As condições foram então atingidas e, no fim da temporada 2025-26, a Juventus comprou Openda em definitivo.




    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Francês
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Lyon crest
Lyon
OL
Campeonato Italiano
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV