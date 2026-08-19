Lois Openda, autor de um gol ontem à noite com a camisa do Lyon na partida de ida dos playoffs da Champions League, em que os franceses empataram por 1 a 1 no campo do Fenerbahçe, deixou a Juventus no último dia 28 de julho. A seguir, o comunicado do clube, que oficializava o empréstimo seco ao OL, sem opção de compra:
"A Juventus Football Club S.p.A. comunica ter chegado a um acordo com o Olympique Lyonnais para a cessão, em caráter temporário até 30 de junho de 2027, dos direitos às prestações esportivas do jogador Lois Openda, mediante uma contrapartida de € 3,5 milhões".