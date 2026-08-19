Aqui, o comunicado com o qual a Juventus, em 1º de setembro de 2025, anunciava a contratação de Openda junto ao Leipzig: "A Juventus Football Club S.p.A. comunica ter chegado a um acordo com o RB Leipzig para a aquisição, em caráter temporário até 30 de junho de 2026, dos direitos às prestações esportivas do jogador Ikoma-Loïs Openda, mediante o valor de € 3,3 milhões. Também estão previstos bônus no valor não superior a € 0,8 milhão, mediante o alcance de determinados objetivos esportivos.





O acordo prevê ainda a obrigação, por parte da Juventus, de adquirir em definitivo as prestações esportivas do jogador no caso de determinadas condições serem cumpridas ao longo da temporada esportiva 2025/2026. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 40,6 milhões, pagáveis em quatro exercícios, além de encargos acessórios de € 1,7 milhão".





As condições foram então atingidas e, no fim da temporada 2025-26, a Juventus comprou Openda em definitivo.











