Onde assistir a União Rondonópolis x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Mato-Grossense

Equipes se enfrentam neste sábado (6), no estádio Luthero Lopes; confira a transmissão e outras informações do jogo

O União Rondonópolis recebe o Cuiabá na tarde deste sábado (6), às 15h30 (de Brasília), no estádio Luthero Lopes, pelo jogo de volta da final do Campeonato Mato-Grossense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (MT) e da Federação Mato-Grossense de Futebol, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após vencer a primeira partida por 1 a 0, o Cuiabá entra em campo com a vantagem do empate. Já o União Rondonópolis tem a missão de ganhar por dois gols de diferença para ficar direto com a taça. Caso o time mandante vença por um tento a mais, o título será decidido nos pênaltis.