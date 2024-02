Onde assistir a Náutico x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e Sport fazem clássico na tarde na tarde deste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), nos Aflitos, em Recife, pela nona rodada do Campeonato Pernambucano de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (PE), na TV aberta, e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

Terceiro colocado com 17 pontos, o Náutico vai a campo precisando vencer, além de torcer por uma derrota do Retrô para conquistar a classificação direta à semifinal do estadual. Caso isso não aconteça, o Timbu irá disputar as quartes de final.

Do outro lado, o Sport é o líder isolado e já garantiu a sua vaga na semi. A equipe vem de um empate no meio da semana pela Copa do Nordeste e pode ir para o clássico com uma equipe alternativa.

