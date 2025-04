Onde assistir a Nacional-AM x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Amazonense 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (01), pela decisão da competição; veja como acompanhar na TV

O Nacional-AM e o Amazonas se enfrentam na noite desta terça-feira (01), às 20h (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela decisão do Campeonato Amazonense de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV A Crítica para a região (veja a programação completa aqui).

Amazonas e Nacional-AM se enfrentam na decisão do Campeonato Amazonense após conquistarem os turnos do Estadual. O Amazonas, campeão do primeiro turno ao vencer o Manaus na final, busca seu segundo título na história, após a conquista de 2023. Já o Nacional-AM, que superou o Manaus na final do segundo turno, tenta levantar sua 44ª taça – a primeira desde 2015.