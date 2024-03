Onde assistir a Monza x Roma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 27ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Monza e Roma duelam na tarde deste sábado (2), a partir das 14h (de Brasília), no Stadio Brianteo, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Na 11ª posição com 36 ponyos, o Monza não perde há cinco jogos (três vitórias e dois empates). Em casa, o time quer se impor diante do rival.

Do outro lado, a Roma vem de vitória na rodada passada. O time da capital italiana está em sexto lugar, com 44 pontos.