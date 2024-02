Onde assistir a Itabirito x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Itabirito recebe o Atlético-MG na tarde deste sábado (17), a partir das 16h30 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (clique aqui e veja toda a programação).

Terceiro colocado do grupo A com 7 pontos, o Itabirito vai a campo querendo surpreender o poderoso rival. O time vem embalado de vitória no meio da semana e busca um novo triunfo para tentar entrar na zona de classificação à próxima fase.

Já o Atlético-MG é o líder do grupo B, com 7 pontos, mas não tem agradado ao seu torcedor. Após o empate no meio da semana, o técnico Felipão falou sobre o momento do Galo. "Eu sou experiente, mas sou humano, trabalho, faço o que tenho conhecimento, e os jogadores fazem o que podem para dar o melhor, se nós não estamos conseguindo, então nós estamos devendo a torcida".

Mais artigos abaixo