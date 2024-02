Onde assistir a Itabaiana x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Itabaiana encara o CRB na noite deste sábado (3), a partir das 16h (de Brasília), no Batistão, em Aracaju, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no streaming (veja a programação completa aqui).

Único time sergipano a vencer a Lampions League (1971), o Itabaiana quer voltar a mostrar a sua força na competição. A equipe, entretanto, faz um início de ano irregular (duas derrotas e duas vitórias).

Embalado por três vitórias no estadual, o CRB chega confiante para o duelo. O time alagoano quer acabar com um longo tabu, jás que venceu a Copa do Nordeste em 1981.

