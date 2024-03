Onde assistir a Guarany de Bagé x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste sábado (9), no estádio Estrela D'Alva; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarany de Bagé e Juventude se enfrentam na noite deste sábado (9), a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio Estrela D'Alva, pelas quartas de final Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Quarto colocado na primeira fase do estadual, o Guarany de Bagé tem a vantagem do empate para avançar. A equipe quer mostrar a sua força em casa, onde perdeu apenas na primeira rodada da competição. O Alvirrubro não possui desfalques para o duelo.

Do outro lado, o Juventude ficou na quinta posição no primeiro turno e precisa ganhar para chegar na semifinal. O time do técnico Roger Machado perdeu Erick e Mandaca para a partida.

Mais artigos abaixo

Vale lembrar que o duelo também vale vaga na edição de 2025 da Copa do Brasil.