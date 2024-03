Onde assistir a Grêmio x Guarany de Bagé ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Grêmio recebe o na tarde deste sábado (2), a partir das 16h30 (de Brasília), Na Arena, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Tricolor chega para o duelo sob desconfiança da torcida, após ser derrotado no clássico, além de perder também a Recopa Gaúcha. O atacante Diego Costa deve estrear pelo clube, enquanto Caíque deve ser o titular no gol, já que Marchesín está lesionado. O Grêmio é o vice-líder, com 20 pontos.

Do outro lado, o Guarany de Bagé faz boa campanha no estadual. O time é o terceiro colocado, com 16 pontos. Lessa, Rodrigo e Saulo estão pendurados com dois cartões amarelos e podem ser poupados do duelo.

Mais artigos abaixo