Onde assistir a Criciúma x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Catarinense

Equipes se enfrentam neste sábado (6), no Heriberto Hulse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Brusque entram em campo na tarde deste sábado (6), às 16h30 (horário de Brasília), no Heriberto Hulse, pelo jogo de volta da final do Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (SC), na TV aberta (confira a programação completa aqui).

Após vencer o primeiro duelo por 2 a 1, o Criciúma tem a vantagem do empate dentro de casa. Já o Brusque entra em campo precisando ganhar por dois gols de diferença para ficar com a taça. Caso ganhe por um a mais, a decisão do título será nas penalidades.