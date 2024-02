Onde assistir a Avenida x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Avenida e Grêmio entram em campo na noite deste sábado (3), às 19h (horário de Brasília), no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Avenida ocupa o décimo lugar, com 4 pontos. O time mandante deve ter mudança no gol. Isso porque o Ruan, que falhou na partida anterior, deve ser substituído como Lúcio.

Já o Grêmio é o líder, com 9 pontos, e quer um novo triunfo para seguir com folga na ponta da tabela. O Tricolor deve poupar alguns jogadores, como Kannemann, e atuar com uma equipe mista. Baixa certa é Soteldo, machucado.

