Onde assistir a Atlético-MG x Ipatinga ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Atlético-MG recebe o Ipatinga na tarde deste sábado (2), a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (MG) na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Líder do grupo B com 11 pontos, o Atlético-MG vai a campo precisando ao menos empatar para garantir de vez a classificação na ponta de sua tabela. Caso perca, o Galo dependerá de uma combinação de resultados.

Já o Ipatinga está na última posição do grupo A, com 7 pontos. O time visitante não tem mais chances de classificação, porém, precisa ganhar para escapar do rebaixamento.

As equipes já se enfrentaram 16 vezes, sendo 10 vitórias para o Galo, 2 para o Tigre e 4 empates..