Onde assistir a ASA x CRB ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final Campeonato Alagoano

Equipes se enfrentam neste sábado (30), em Arapiraca; confira a transmissão e outras informações do jogo

ASA e CRB entram em campo neste sábado (30), às 17h (horário de Brasília), no estádio Municipal de Arapiraca, pelo jogo de ida da final do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Nosso Futebol, no streaming, e da FAF TV, no YouTube (confira a programação completa aqui).

O ASA chega à grande decisão do estadual após eliminar o CSE, com um empate por 1 a 1 e uma vitória por 2 a 0. O time Alvinegro teve duas semanas para se preparar para o duelo e vai em busca do seu oitavo título estadual.

Do outro lado, o CRB passou pelo Murici na semifinal, com duas vitórias (2 a 1 e 3 a 0). O Alvirrubro, entretanto, chega mais desgastado para a decisão, já que foi a campo no meio da semana pela Copa do Nordeste.

