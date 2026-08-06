OFICIAL: Mohamed Salah assina contrato de dois anos com o Trabzonspor

Salah assinou oficialmente um contrato de dois anos com o Trabzonspor, da Turquia, após sua saída do Liverpool no verão. O ponta de 34 anos chegou à cidade costeira de Trabzon na quarta-feira para finalizar o aguardado acordo. O clube da Super Lig confirmou oficialmente a contratação de impacto na quinta-feira, encerrando imediatamente a significativa especulação global sobre seu futuro. Salah chega à Turquia como agente livre de alto perfil antes da próxima campanha europeia.

Sua transferência marca o fim definitivo de uma incrível passagem de nove anos em Merseyside. Ele deixa o futebol inglês depois de se firmar como um dos atacantes mais prolíficos da história da Premier League.



