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OFICIAL: Mohamed Salah assina contrato de dois anos com o Trabzonspor
Salah conclui impressionante transferência para o Trabzonspor
Salah assinou oficialmente um contrato de dois anos com o Trabzonspor, da Turquia, após sua saída do Liverpool no verão. O ponta de 34 anos chegou à cidade costeira de Trabzon na quarta-feira para finalizar o aguardado acordo. O clube da Super Lig confirmou oficialmente a contratação de impacto na quinta-feira, encerrando imediatamente a significativa especulação global sobre seu futuro. Salah chega à Turquia como agente livre de alto perfil antes da próxima campanha europeia.
Sua transferência marca o fim definitivo de uma incrível passagem de nove anos em Merseyside. Ele deixa o futebol inglês depois de se firmar como um dos atacantes mais prolíficos da história da Premier League.
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Uma recepção incrível para o egípcio
Salah foi recebido por milhares de apaixonados torcedores do Trabzonspor ao desembarcar no aeroporto. O veterano ponta, já vestindo com orgulho a camisa de seu novo clube, ficou visivelmente emocionado com a recepção avassaladora.
Falando durante sua animada cerimônia de boas-vindas, o jogador de 34 anos rapidamente deixou claras suas grandes ambições. "Estou muito feliz por estar neste ambiente incrível. Não me lembro de ter visto algo assim antes", disse Salah. "Há 25 mil pessoas aqui, isso é incrível! Nunca vi nada parecido", acrescentou. "Tive sucesso em todos os lugares. Quero viver o sucesso no Trabzonspor também."
Deixando um legado lendário em Anfield
Salah deixa o Liverpool após registrar impressionantes 257 gols e 123 assistências em 442 jogos por todas as competições. O atacante egípcio ajudou o Liverpool a conquistar dois títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões, uma FA Cup e uma Copa da Liga Inglesa. Sua última temporada em Anfield foi surpreendentemente difícil, já que o Liverpool caiu na tabela e seu rendimento teve uma queda perceptível. Salah marcou apenas sete gols na liga em 27 partidas, sem alcançar dois dígitos pela primeira vez em sua vitoriosa carreira no Liverpool.
No entanto, ele segue sendo uma figura talismânica no cenário internacional. Recentemente, Salah foi o capitão do Egito até as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, quando a equipe desperdiçou uma vantagem de dois gols e sofreu uma derrota apertada por 3 a 2 para a atual campeã, a Argentina.
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Em busca de mais títulos na Super Lig
O Trabzonspor apresentará oficialmente sua nova superestrela aos torcedores no Papara Park, estádio com capacidade para 41 mil pessoas, às 19h30 locais de quinta-feira à noite. Salah se integrará rapidamente a um elenco que terminou em terceiro lugar na Super Lig na temporada passada. A equipe encerrou a campanha nacional apenas oito pontos atrás do campeão Galatasaray, além de também conquistar um troféu ao vencer a Copa da Turquia.
A chegada do lendário atacante representa um enorme reforço para o Trabzonspor, que se prepara para disputar a Liga Europa nesta temporada. Os torcedores esperam desesperadamente que sua comprovada qualidade de classe mundial possa inspirar o time ao primeiro título da liga desde a temporada 2021-22.
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