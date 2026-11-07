Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-ENG-PR-ARSENAL-HULLAFP
Traduzido por

Odegaard os salvou de um vexame? Erro de arbitragem priva o Arsenal de um pênalti

Arsenal x Hull
Arsenal
Hull
Premier League
K. Havertz
M. Oedegaard
N. Mendy
England
Alemanha
Noruega
Senegal

Vitória com sabor de polêmica!

Cobertura absoluta
Disney+ logo

Disney+

✅ Garante a transmissão de 100% das partidas do campeonato ao vivo, sem cortes de grade ou jogos exclusivos fora da plataforma.

✅ Permite assistir a partidas completas gravadas e compactos estendidos a qualquer hora, ideal para quem perde as rodadas que começam cedo no horário de Brasília.

✅ Reúne no mesmo app as transmissões esportivas da ESPN e todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel e Star.

Mensal a partir deR$ 62,90
Próximas partidas
NEW

NEW

Premier League

21 de nov. de 2026

ARS

ARS

HUL

HUL

Premier League

22 de nov. de 2026

BHA

BHA

O Arsenal conquistou uma vitória difícil sobre o Hull City por 1 a 0, reforçando sua liderança na Premier League, mas o triunfo não encerrou a polêmica provocada por um lance de arbitragem no primeiro tempo, depois que os donos da casa foram privados de um pênalti após a intervenção da tecnologia do VAR.

Martin Odegaard marcou o único gol da partida aos 72 minutos, ao completar uma bola que sobrou do goleiro do Hull após um forte chute de Noni Madueke, dando ao seu time a quinta vitória consecutiva no campeonato e a nona nas primeiras 10 rodadas.

O Arsenal havia reivindicado um pênalti após a queda de Kai Havertz dentro da área, depois que o zagueiro do Hull, Noble Mendy, puxou sua camisa.

A tecnologia do VAR interveio para revisar o lance, antes de o árbitro Farai Hallam ser chamado para assistir à imagem no telão do estádio. Após a revisão, o árbitro decidiu marcar uma falta a favor do Hull, depois de ser informado pelo árbitro de vídeo de que Havertz estava em posição de impedimento durante a construção da jogada, o que provocou a fúria de Mikel Arteta, que manifestou sua contrariedade com a decisão ao quarto árbitro antes do fim do primeiro tempo.

Leia também: decisão surpreendente do presidente do Napoli antes do duelo com a Lazio

  • Del Johnson explica: o VAR errou?

    Mas a polêmica não parou com o apito final, já que a análise de Dale Johnson, especialista em arbitragem da emissora britânica "BBC", revelou que a intervenção da tecnologia do vídeo foi controversa, e que o Arsenal merecia a marcação de um pênalti. Johnson explicou que a presença do jogador em posição de impedimento não significa automaticamente que ele cometeu uma infração, pois ele precisa interferir na jogada ao tentar jogar a bola ou disputá-la com o adversário para ser punido por impedimento, segundo informações divulgadas pelo site Football London.

    Acrescentou que o puxão de Mendy na camisa de Havertz é considerado uma infração que ocorreu antes de qualquer infração de impedimento, o que torna a decisão do árbitro de marcar uma falta a favor do Hull questionável do ponto de vista regulamentar.

    Leia também: O pesadelo de Salah está de volta: Forest choca o City em 18 minutos

  • Comunicado oficial da Premier League

    Um comunicado oficial da Premier League havia esclarecido que a tecnologia de vídeo recomendou uma revisão em campo para a possibilidade de um pênalti a favor do Arsenal devido à entrada de Mendy sobre Havertz, antes de o árbitro decidir não assinalá-lo por impedimento no início da jogada.

    Apesar da polêmica, o lance não afetou o resultado final, e o Arsenal saiu com os três pontos e ampliou a diferença para 6 pontos em relação ao Manchester City, segundo colocado, depois de perder nesta noite por 3 a 1 no estádio do Nottingham Forest.

    Leia também: "Mourinho foi o melhor": Gerrard alerta Carrick sobre o Aston Villa

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
NEW

NEW

Premier League

21 de nov. de 2026

ARS

ARS

HUL

HUL

Premier League

22 de nov. de 2026

BHA

BHA