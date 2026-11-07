Odegaard os salvou de um vexame? Erro de arbitragem priva o Arsenal de um pênalti

O Arsenal conquistou uma vitória difícil sobre o Hull City por 1 a 0, reforçando sua liderança na Premier League, mas o triunfo não encerrou a polêmica provocada por um lance de arbitragem no primeiro tempo, depois que os donos da casa foram privados de um pênalti após a intervenção da tecnologia do VAR.

Martin Odegaard marcou o único gol da partida aos 72 minutos, ao completar uma bola que sobrou do goleiro do Hull após um forte chute de Noni Madueke, dando ao seu time a quinta vitória consecutiva no campeonato e a nona nas primeiras 10 rodadas.

O Arsenal havia reivindicado um pênalti após a queda de Kai Havertz dentro da área, depois que o zagueiro do Hull, Noble Mendy, puxou sua camisa.

A tecnologia do VAR interveio para revisar o lance, antes de o árbitro Farai Hallam ser chamado para assistir à imagem no telão do estádio. Após a revisão, o árbitro decidiu marcar uma falta a favor do Hull, depois de ser informado pelo árbitro de vídeo de que Havertz estava em posição de impedimento durante a construção da jogada, o que provocou a fúria de Mikel Arteta, que manifestou sua contrariedade com a decisão ao quarto árbitro antes do fim do primeiro tempo.

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