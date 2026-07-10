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grafica oddo milan futuro 2025 26Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Oddo: “Camarda deve ir para uma Série B de alto nível. Liberali? Um erro de avaliação”

Milan
Campeonato Italiano
F. Camarda

O ex-técnico do Milan Futuro se pronuncia

Massimo Oddo, ex-campeão mundial de 2006, entrevistado pela Gazzetta dello Sport, fala sobre sua saída do comando técnico do Milan Futuro, e não só…


MILAN FUTURO

Se vocês tivessem sido promovidos, você teria ficado?

“Na Série C teria sido diferente, porque eu teria levado para uma categoria superior os garotos que eu já havia formado e cujos progressos eu conhecia. Garotos que, aliás, muito provavelmente não vão ficar na Série D.”


IBRAHIMOVIC

“Eu o vi muito pouco no campo, mas ele não tem uma função técnica no Milan. Ele faz parte da diretoria, não é? Sei que ele está muito interessado na segunda equipe; assistia a todos os jogos, mesmo que não ao vivo. Ele dava orientações, talvez sobre alguns aspectos táticos, mas, na prática, não se intrometia em nada. O verdadeiro responsável é Kirovski”.


  • LIBERAIS

    "Perder um jogador pode acontecer; uns se destacam mais cedo e outros mais tarde. É normal que haja um erro de avaliação. Eu mesmo passei vários anos emprestado por toda a Itália e, quando me destaquei no Nápoles, o Milan me vendeu para o Verona. Eu achava que voltaria ao Rossonero. Depois de cinco anos, eles me recompraram, pagando o triplo. O problema fundamental desses garotos está nos percursos que lhes são impostos. Na maioria das vezes, são errados. O Liberali, no ano passado, jogava na segunda equipe, estreou na principal e depois acabou voltando para a Primavera. É preciso entender que são garotos; imaginem estar na cabeça daquele garoto — são situações complicadas de lidar”.



    • Publicidade

  • CAMARDA

    "Francesco deveria fazer o que já deveria ter feito há um ano: ele certamente chegará à Série A, mas agora precisa de continuidade, por exemplo, indo para um time de alto nível da Série B, que jogue para vencer. No ano passado, ele me ligou para perguntar o que eu achava do Lecce, e eu respondi que ele tinha cometido uma besteira. Perguntei por que ele tinha tanta pressa, na idade dele, em chegar logo à Série A. Disse que ele precisava de continuidade e que, para encontrá-la, precisava baixar o nível. Di Francesco é muito bom, mas o Lecce joga para se manter na divisão, joga principalmente no seu próprio campo e, para um atacante, isso fica difícil”.


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