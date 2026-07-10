Oddo: “Camarda deve ir para uma Série B de alto nível. Liberali? Um erro de avaliação”

Massimo Oddo, ex-campeão mundial de 2006, entrevistado pela Gazzetta dello Sport, fala sobre sua saída do comando técnico do Milan Futuro, e não só…





MILAN FUTURO

Se vocês tivessem sido promovidos, você teria ficado?

“Na Série C teria sido diferente, porque eu teria levado para uma categoria superior os garotos que eu já havia formado e cujos progressos eu conhecia. Garotos que, aliás, muito provavelmente não vão ficar na Série D.”





IBRAHIMOVIC

“Eu o vi muito pouco no campo, mas ele não tem uma função técnica no Milan. Ele faz parte da diretoria, não é? Sei que ele está muito interessado na segunda equipe; assistia a todos os jogos, mesmo que não ao vivo. Ele dava orientações, talvez sobre alguns aspectos táticos, mas, na prática, não se intrometia em nada. O verdadeiro responsável é Kirovski”.



