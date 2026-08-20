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CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Obrigação da Juventus: vender David por mais-valia e Spalletti. A situação entre valores e ofertas

Juventus
Mercado da bola
J. David

O canadense está no mercado, mas nenhuma oferta concreta chegou a Turim

Em certos aspectos, a situação de Jonathan David é semelhante à de Teun Koopmeiners, que contamos ontem a vocês (LEIA AQUI). Ambos estão à margem do projeto técnico de Luciano Spalletti e são, para todos os efeitos, reservas de luxo, considerando seus respectivos salários, 4,5 milhões para o holandês e 6 milhões para o canadense. Ambos, além disso, vêm de uma temporada decepcionante com a camisa da Juventus (para Koop, as temporadas negativas já são até duas).


Assim como o meio-campista, o centroavante também está no mercado, e uma saída de David permitiria ainda à Juventus abrir espaço e ganhar margem para poder apostar na contratação de um novo atacante, que seja mais adequado às exigências de jogo de Spalletti (IDEIA RETEGUI: LEIA AQUI).

  • Oportunidade para uma mais-valia

    A diferença, importante, entre Koopmeiners e David, a favor da possível saída deste último, está ligada à fórmula com a qual o canadense chegou à Continassa, ao contrário do holandês. Enquanto Koop chegou por 61 milhões vindo da Atalanta, David chegou sem custos de transferência vindo do Lille (desconsiderando encargos acessórios de 12,5 milhões, pagáveis em três exercícios).


    Isso obviamente permite à Juventus pensar em uma mais-valia em caso de venda do camisa 30, para o qual, porém, no momento não há negociações concretas em andamento.



    • Publicidade

  • Nenhuma oferta, hipótese de empréstimo?

    Durante esta janela, houve algum interesse da Turquia, da França (Paris FC e PSG) e da Inglaterra (Aston Villa), mas nada que tenha levado a propostas efetivas pelo jogador e para a Juventus. O clube fixou o preço em 30 milhões, mas não está descartado que possa baixar também para um valor em torno de 20-25 milhões, ou que possa pensar também na fórmula do empréstimo.


    David tem contrato com a Juventus até 2030 (algo que, depois do fim do Mundial, fez questão de destacar), e, em caso de uma boa temporada por empréstimo, até mesmo uma venda em definitivo em 2027 pode servir para a Juventus.


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