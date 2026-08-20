Em certos aspectos, a situação de Jonathan David é semelhante à de Teun Koopmeiners, que contamos ontem a vocês (LEIA AQUI). Ambos estão à margem do projeto técnico de Luciano Spalletti e são, para todos os efeitos, reservas de luxo, considerando seus respectivos salários, 4,5 milhões para o holandês e 6 milhões para o canadense. Ambos, além disso, vêm de uma temporada decepcionante com a camisa da Juventus (para Koop, as temporadas negativas já são até duas).





Assim como o meio-campista, o centroavante também está no mercado, e uma saída de David permitiria ainda à Juventus abrir espaço e ganhar margem para poder apostar na contratação de um novo atacante, que seja mais adequado às exigências de jogo de Spalletti (IDEIA RETEGUI: LEIA AQUI).