Buzzi
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“O time que mais fez Gasperini sofrer!”: Cesc Fabregas faz revelação surpreendente sobre a Inter de Milão
Fabregas revela inspiração tática por trás da atuação contra a Roma
O técnico do Como, Cesc Fabregas, fez uma análise tática interessante após o empate por 0 a 0 com a Roma no Stadio Giuseppe Sinigaglia. Mesmo diante de uma das equipes mais ofensivas da Serie A, comandada por Gian Piero Gasperini, Fabregas fez com que o time da casa partisse para cima da Roma.
O espanhol revelou que analisou partidas anteriores da Inter de Milão sob o comando de Simone Inzaghi para elaborar seu plano de jogo.
“Na minha opinião, o time que mais causou problemas a Gasperini foi a Inter de Simone Inzaghi”, disse Fabregas à DAZN Italia. “Foi a partir daí que comecei a estudar alguns aspectos e a ter algumas ideias.”
- Italy Photo Press
É preciso coragem para enfrentar o sistema de Gasperini
Fabregas elogiou seus jogadores por executarem uma estratégia de pressão ousada e afirmou que a preparação tática não significa nada sem coragem física. “Quando ainda eram 11 contra 11, foi, na minha opinião, uma das melhores atuações da minha carreira contra a Roma”, disse Fabregas.
“É preciso ter muita personalidade para enfrentar a Roma, porque, se você priorizar a tática sem ter coragem de jogar a bola, não vai somar pontos.”
“Às vezes, o futebol é realmente inexplicável. É incomum ver duas equipes tão propositivas e ofensivas empatarem por 0 a 0.”
Decisões surpreendentes na escalação dão resultado
Fabregas também comentou suas escolhas surpreendentes para a escalação inicial, entre elas a de escalar Maxence Caqueret no lugar de Martin Baturina no meio-campo. Caqueret correspondeu à confiança do técnico com uma atuação de muita entrega.
“Às vezes, os jogadores merecem mais. Então, independentemente do posicionamento tático, ele merecia estar entre os titulares”, explicou Fabregas.
“Montamos a equipe de uma forma que neutralizasse o adversário. Caqueret não está na nossa lista de inscritos para a Champions League, treinou muito bem e, por isso, achei certo escalá-lo.”
- Buzzi
Como mantém o ritmo de crescimento na Serie A
Embora o Como tenha perdido a chance de conquistar os três pontos, Fabregas segue satisfeito com a evolução tática de sua equipe. Segurar um time do calibre da Roma em um empate reforça a trajetória positiva do Como.
O Como agora se concentra em aproveitar essa atuação nos próximos jogos da Serie A.
Fabregas continuará desenvolvendo suas ideias táticas à medida que a campanha no campeonato nacional avança.
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