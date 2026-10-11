O técnico do Como, Cesc Fabregas, fez uma análise tática interessante após o empate por 0 a 0 com a Roma no Stadio Giuseppe Sinigaglia. Mesmo diante de uma das equipes mais ofensivas da Serie A, comandada por Gian Piero Gasperini, Fabregas fez com que o time da casa partisse para cima da Roma.

O espanhol revelou que analisou partidas anteriores da Inter de Milão sob o comando de Simone Inzaghi para elaborar seu plano de jogo.

“Na minha opinião, o time que mais causou problemas a Gasperini foi a Inter de Simone Inzaghi”, disse Fabregas à DAZN Italia. “Foi a partir daí que comecei a estudar alguns aspectos e a ter algumas ideias.”