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Alvino Hanafi
Traduzido por

“O time que mais fez Gasperini sofrer!”: Cesc Fabregas faz revelação surpreendente sobre a Inter de Milão

Como
Cesc Fábregas
Como x Roma
Roma
Campeonato Italiano

O técnico do Como, Cesc Fabregas, revelou que estudou a Inter de Milão de Simone Inzaghi para preparar sua equipe para enfrentar a Roma de Gian Piero Gasperini. O espanhol demonstrou imenso orgulho do desempenho tático do Como após o empate por 0 a 0 pela Serie A no Estádio Giuseppe Sinigaglia.

  • Fabregas revela inspiração tática por trás da atuação contra a Roma

    O técnico do Como, Cesc Fabregas, fez uma análise tática interessante após o empate por 0 a 0 com a Roma no Stadio Giuseppe Sinigaglia. Mesmo diante de uma das equipes mais ofensivas da Serie A, comandada por Gian Piero Gasperini, Fabregas fez com que o time da casa partisse para cima da Roma.

    O espanhol revelou que analisou partidas anteriores da Inter de Milão sob o comando de Simone Inzaghi para elaborar seu plano de jogo.

    “Na minha opinião, o time que mais causou problemas a Gasperini foi a Inter de Simone Inzaghi”, disse Fabregas à DAZN Italia. “Foi a partir daí que comecei a estudar alguns aspectos e a ter algumas ideias.”

  • imago-sport-1084381003.jpgItaly Photo Press

    É preciso coragem para enfrentar o sistema de Gasperini

    Fabregas elogiou seus jogadores por executarem uma estratégia de pressão ousada e afirmou que a preparação tática não significa nada sem coragem física. “Quando ainda eram 11 contra 11, foi, na minha opinião, uma das melhores atuações da minha carreira contra a Roma”, disse Fabregas.

    “É preciso ter muita personalidade para enfrentar a Roma, porque, se você priorizar a tática sem ter coragem de jogar a bola, não vai somar pontos.”

    “Às vezes, o futebol é realmente inexplicável. É incomum ver duas equipes tão propositivas e ofensivas empatarem por 0 a 0.”

  • Decisões surpreendentes na escalação dão resultado

    Fabregas também comentou suas escolhas surpreendentes para a escalação inicial, entre elas a de escalar Maxence Caqueret no lugar de Martin Baturina no meio-campo. Caqueret correspondeu à confiança do técnico com uma atuação de muita entrega.

    “Às vezes, os jogadores merecem mais. Então, independentemente do posicionamento tático, ele merecia estar entre os titulares”, explicou Fabregas.

    “Montamos a equipe de uma forma que neutralizasse o adversário. Caqueret não está na nossa lista de inscritos para a Champions League, treinou muito bem e, por isso, achei certo escalá-lo.”

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  • imago-sport-1084388943.jpgBuzzi

    Como mantém o ritmo de crescimento na Serie A

    Embora o Como tenha perdido a chance de conquistar os três pontos, Fabregas segue satisfeito com a evolução tática de sua equipe. Segurar um time do calibre da Roma em um empate reforça a trajetória positiva do Como.

    O Como agora se concentra em aproveitar essa atuação nos próximos jogos da Serie A.

    Fabregas continuará desenvolvendo suas ideias táticas à medida que a campanha no campeonato nacional avança.

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