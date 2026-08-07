O meio-campo deixou de ser apenas a zona de concentração dos jogadores e passou a ser um dos aspectos mais marcantes da mudança que se impõe aos clubes de ponta da Roshn Saudi League antes do início da nova temporada.

Enquanto o Al-Nassr e o Al-Ahli optaram por remodelar seus setores, e o Al-Ittihad seguiu para mudar completamente sua identidade, o Al-Hilal preferiu seguir na direção oposta e manter seus elementos mais importantes.

O que chama atenção é que as mudanças não dizem respeito apenas a nomes novos, mas à ausência de jogadores que faziam parte fundamental da formação desses clubes há anos, o que torna a próxima temporada um verdadeiro teste para a capacidade dos reservas de assumirem a responsabilidade.