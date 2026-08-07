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O terremoto do meio-campo: o batalhão do Al-Hilal resiste à tempestade das mudanças e o Al-Ittihad em sua nova roupagem

Especiais e Opinião
Al Hilal
Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Ahli
M. Brozovic
F. Kessie
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Costa do Marfim

Grande revolução

O meio-campo deixou de ser apenas a zona de concentração dos jogadores e passou a ser um dos aspectos mais marcantes da mudança que se impõe aos clubes de ponta da Roshn Saudi League antes do início da nova temporada.

Enquanto o Al-Nassr e o Al-Ahli optaram por remodelar seus setores, e o Al-Ittihad seguiu para mudar completamente sua identidade, o Al-Hilal preferiu seguir na direção oposta e manter seus elementos mais importantes.

O que chama atenção é que as mudanças não dizem respeito apenas a nomes novos, mas à ausência de jogadores que faziam parte fundamental da formação desses clubes há anos, o que torna a próxima temporada um verdadeiro teste para a capacidade dos reservas de assumirem a responsabilidade.

  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Nassr vira a página de Brozovic

    O Al-Nassr entra na nova temporada pela primeira vez desde 2023 sem o croata Marcelo Brozovic, que deixou o elenco após anos em que foi um dos elementos mais importantes do meio-campo.

    Espera-se que Sami Costa compense a saída de Brozovic, fazendo com que o Al-Nassr apareça com uma nova formação que inclui Abdullah Al-Khaibari e Angelo, ao lado do aguardado reforço Costa, na tentativa de reconstruir um meio-campo que dê à equipe um maior equilíbrio entre as funções defensivas e ofensivas.

    Permanece a dúvida sobre a capacidade deste grupo de compensar a experiência de Brozovic, especialmente porque o jogador representava um ponto de apoio fundamental na construção do jogo e na saída de bola.

    • Publicidade
  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O Al-Ahly começa de novo após a saída de Kessié

    Já o Ahli, por sua vez, optou por mudar a formação do meio-campo após a saída do marfinense Franck Kessié, que estava no clube desde 2023 e se tornou um dos seus elementos mais importantes ao longo dos últimos anos.

    O recém-chegado Eduard Spertsyan atuará ao lado do marfinense Valentin Atangana, enquanto a diretoria segue se movimentando para acrescentar mais um reforço à posição, o que significa que o meio-campo do Ahli terá características completamente diferentes na nova temporada.

    Leia também: Salah muda as regras do jogo. O projeto saudita perdeu seu prestígio diante da astúcia turca?

    A importância dessa mudança está no fato de que o Ahli não busca apenas repor Kessié como jogador, mas redistribuir as funções dentro do meio-campo de forma compatível com as ideias da nova comissão técnica e com as ambições do time nas competições locais e continentais.

  • FBL-ESP-CORDOBA-ALMERIAAFP

    Al-Ittihad escolhe a identidade africana

    A maior mudança talvez tenha ocorrido no Al-Ittihad, que por sua vez encerrou a era do brasileiro Fabinho, presente na equipe desde 2023, decidindo substituí-lo pelo senegalês Diao Loppy, vindo do Almería, da Espanha.

    Com a chegada de Loppy, o meio-campo do Al-Ittihad passou a ter uma identidade africana clara, com o senegalês ao lado do maliano Mahamadou Doumbia e do argelino Houssem Aouar, em uma composição que reúne força física, capacidade de recuperação de bola e presença técnica.

    O Al-Ittihad espera que essa combinação lhe proporcione maior equilíbrio no meio-campo, especialmente porque a saída de Fabinho fechou um capítulo importante da equipe, enquanto a chegada de Loppy abre as portas para uma fase completamente diferente do ponto de vista tático.

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  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Hilal: o único sobrevivente da tempestade de mudanças

    No momento em que os três clubes reformularam seus meios-campos, o Al-Hilal parece ser a equipe mais estável nessa região, depois de ter mantido seus principais elementos sem mudanças radicais.

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    O Al-Hilal segue apostando em Ruben Neves, Sergej Savić, Mohamed Kanno e Nasser Al-Dawsari, um grupo que possui grande experiência e um entrosamento acumulado, o que dá à equipe uma vantagem importante no início da temporada.

    Dessa forma, o Al-Hilal não precisa de muito tempo para reconstruir o meio-campo, ao contrário de seus rivais, que terão de descobrir a melhor combinação ao longo das primeiras partidas.

    Talvez manter essa estabilidade seja a arma mais importante do Al-Hilal em uma temporada na qual a tempestade de mudanças parece ter atingido a maioria dos concorrentes.