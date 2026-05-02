O técnico interino do Chelsea, Calum McFarlane, comenta a mais recente viagem de Enzo Fernández a Madri

No entanto, McFarlane minimizou a situação e insistiu que não havia preocupações quanto à viagem ou às suas implicações para a equipe. O técnico interino defendeu a decisão dos jogadores de passarem o tempo livre juntos.

“Demos três dias de folga aos rapazes e acho que o fato de eles saírem juntos diz muito sobre o grupo”, disse McFarlane. “Adoro o fato de eles passarem tempo juntos e terem ido a Madri para assistir a um torneio de tênis, então, sinceramente, não vejo nenhum problema nisso.”

“Ele esteve lá no ano passado com seus companheiros de equipe novamente. Da última vez que tiveram uma folga, eles também passaram tempo juntos, então acho que é um sinal positivo da união dentro do grupo.”