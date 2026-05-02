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O técnico interino do Chelsea, Calum McFarlane, comenta a mais recente viagem de Enzo Fernández a Madri
Técnico do Chelsea não dá importância à visita a Madrid durante o período de folga da equipe
Fernández viajou para a Espanha durante uma folga de três dias concedida ao elenco do Chelsea pelo técnico interino McFarlane. O meio-campista estava acompanhado pelos companheiros Marc Cucurella e João Pedro, e o trio assistiu ao torneio de tênis Madrid Open. Fernández chamou a atenção depois de ser visto sentado próximo ao astro do Real Madrid, Bellingham, no evento. A aparição rapidamente reacendeu as especulações sobre uma possível transferência para o gigante espanhol.
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McFarlane e o agente de Fernandez respondem às especulações
No entanto, McFarlane minimizou a situação e insistiu que não havia preocupações quanto à viagem ou às suas implicações para a equipe. O técnico interino defendeu a decisão dos jogadores de passarem o tempo livre juntos.
“Demos três dias de folga aos rapazes e acho que o fato de eles saírem juntos diz muito sobre o grupo”, disse McFarlane. “Adoro o fato de eles passarem tempo juntos e terem ido a Madri para assistir a um torneio de tênis, então, sinceramente, não vejo nenhum problema nisso.”
“Ele esteve lá no ano passado com seus companheiros de equipe novamente. Da última vez que tiveram uma folga, eles também passaram tempo juntos, então acho que é um sinal positivo da união dentro do grupo.”
O agente de Fernández se pronuncia
O agente de Fernández, Javier Pastore, também tentou acalmar as especulações que ligam o meio-campista a uma transferência para o Real Madrid.
“Muito se tem falado, mas a verdade é que nada está realmente acontecendo. Ele está focado em terminar a temporada com força no Chelsea”, disse ele aoAS. “É verdade que ele fez alguns comentários que talvez não fossem ideais naquele momento, mas ele não disse nada de anormal. Ele simplesmente falou sobre Madrid, cidade da qual gosta muito.”
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O Chelsea quer terminar a temporada em grande estilo
O Chelsea enfrenta o Nottingham Forest e o Liverpool nas próximas partidas, antes de voltar sua atenção para a final da FA Cup, na tentativa de conquistar um título em uma temporada marcada pela instabilidade. Espera-se que Fernández desempenhe um papel central após sua contribuição decisiva na semifinal, onde marcou o único gol da vitória sobre o Leeds United.
O futuro a longo prazo do argentino ainda pode atrair atenção durante a janela de transferências de verão. No entanto, com um contrato válido até junho de 2032 e uma avaliação de 106,8 milhões de libras, o Chelsea está atualmente focado em manter a estabilidade do elenco, à medida que a temporada chega à sua fase decisiva.