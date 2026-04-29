Cerca de uma hora antes do início desta semifinal da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain e o FC Bayern, um sopro de Pep Guardiola soprou repentinamente pelo Parque dos Príncipes, em Paris. Foi quando as escalações foram divulgadas e, na lista do FC Bayern, faltava o nome de Konrad Laimer, mas aparecia o nome de Alphonso Davies. De fato: Koan Konny!
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O sopro de Guardiola desapareceu rapidamente! Vincent Kompany escapa de uma sentença desagradável no Bayern de Munique
Sem qualquer necessidade, o técnico Vincent Kompany alterou, justamente no jogo mais disputado de todos, a sua linha defensiva de quatro jogadores, que havia se mostrado eficaz em inúmeros jogos importantes desta temporada. Inevitavelmente, isso lembrou seu mentor, Pep Guardiola. Como é sabido, o gênio catalão do futebol costumava seguir a seguinte máxima: quanto mais especial o jogo, mais especiais devem ser as medidas do técnico. Especialmente durante seus três anos no Bayern de Munique, Guardiola tendia a pensar demais nas partidas — talvez até a exagerar nas táticas.
Na partida de volta das semifinais contra o Real Madrid em 2014, ele impôs à sua equipe (a pedido dos jogadores-líderes, como se soube mais tarde) uma formação suicida com uma dupla de volantes formada por Bastian Schweinsteiger e Toni Kroos. Em vez de reverter a derrota por 0 a 1 da partida de ida, os muniquenses sofreram contra-ataques devastadores e perderam por 0 a 4. Dois anos depois, na partida de ida da semifinal contra o Atlético de Madrid, Guardiola surpreendentemente deixou Thomas Müller e Franck Ribéry no banco, dando lugar, entre outros, ao favorito de Uli Hoeneß, Juan Bernat. O Bayern perdeu por 0 a 1 e acabou sendo eliminado mais uma vez.
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FC Bayern: Laimer e Stanisic estão entre os grandes vencedores da temporada
Então, agora são Kompany e Davies no lugar de Laimer. Por que ele fez isso? Afinal, Laimer e seu parceiro de equipe Josip Stanisic estão entre os vencedores discretos desta temporada impressionante. Ambos se destacam como jogadores agressivos nos duelos e, acima de tudo, como impulsionadores do ataque. Laimer já somou 15 pontos nesta temporada, e Stanisic, pelo menos dez.
Recentemente, a questão não era se os dois jogariam, mas sim quem jogaria pela esquerda e quem pela direita. “Discutimos isso pelo menos uma vez por semana na nossa sala de treinamento”, revelou Kompany na semana passada. “Nenhum de nós sabe se o Konrad ou o Stani são melhores na esquerda ou na direita. Se me perguntarem quem joga melhor na esquerda e quem na direita entre os dois, é praticamente impossível responder. Para nós, isso é um luxo.”
Contra o PSG, porém, Kompany surpreendentemente abriu mão desse luxo e optou por Davies. O ex-titular da lateral esquerda ficou meses fora de ação devido a uma lesão no ligamento cruzado. Após seu retorno em dezembro, ele sofreu vários contratempos físicos; chegou-se a especular, por vezes, até mesmo sobre uma venda no meio do ano. Recentemente, Davies teve boas atuações após entrar como reserva e foi titular por duas partidas consecutivas na Bundesliga. Pensava-se que fosse apenas para poupar Laimer e Stanisic — mas estava-se enganado.
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Vincent Kompany apostou na velocidade de Alphonso Davies
Com a entrada de Davies, Kompany optou, antes de tudo, pelo ritmo acelerado. De certa forma, o técnico adaptou-se ao adversário, em vez de confiar firmemente na sua própria estratégia. Kompany tornou-se vulnerável e assumiu o risco de, caso o plano falhasse, ouvir o que provavelmente é o julgamento mais desagradável para um técnico, tal como aconteceu outrora com Guardiola: “treinou mal”!
De fato, pouco antes do intervalo, Davies cometeu uma falta de mão discutível que resultou no pênalti, por fim justificado, que Ousmane Dembélé converteu na vantagem de 3 a 2 do Paris. Fora isso, porém, ele fez uma partida decente, e o sopro de Guardiola se dissipou rapidamente no Parque dos Príncipes. Mesmo que a mudança de Kompany não tenha se revelado uma jogada genial, não se pode, em princípio, falar em “treinador incompetente”.
Davies mostrou-se atento e controlou melhor o seu lado esquerdo da defesa contra Desire Doue do que Stanisic, provavelmente o jogador mais fraco do time de Munique, controlou o lado direito contra o autor de dois gols, Khvicha Kvaratskhelia. Com seu desvio de cabeça na própria área, Davies também deu início ao contra-ataque que acabou resultando no pênalti que levou ao 1 a 0 para o time de Munique.
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FC Bayern: Quem vai começar na partida de volta contra o PSG?
No entanto, Aaron Danks, que substituiu Kompany, suspenso, na linha lateral, já o havia tirado de campo no intervalo. Laimer entrou, mas não conseguiu atingir seu melhor nível. Antes do 2 a 4, ele deixou sua lateral muito exposta. No ataque, ele se empenhou, mas acertou apenas 74% dos seus passes; a marca de 75% de Stanisic, aliás, foi inevitavelmente melhor. E Davies? Ele registrou uma precisão de 96% nos passes, a melhor entre todos os titulares do time de Munique.
Antes da partida de volta na próxima quarta-feira, em Munique, a escalação para as posições de lateral parece totalmente em aberto. É possível que Kompany coloque Stanisic, que teve um desempenho fraco em Paris, no banco e escale Laimer na lateral direita — afinal, ele se sai tão bem ali quanto do outro lado.