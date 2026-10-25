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"Ronaldo" - World Premiere - Red Carpet ArrivalsGetty Images Entertainment
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O segredo está na experiência de Ronaldo: Rooney aconselha Carrick para resolver a crise de Fernandes

Manchester United x Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
M. Carrick
W. Rooney
C. Ronaldo
B. Fernandes
S. Ferguson
England
Portugal
Scotland

O técnico do Manchester United está impondo sua autoridade no vestiário?

Michael Carrick, técnico do Manchester United, enfrenta um teste importante antes do confronto com o Bournemouth, neste domingo, pela oitava rodada da Premier League, depois que as declarações de Bruno Fernandes após a pesada derrota para o Como provocaram grande polêmica sobre sua relação com o treinador.

Essas declarações incomuns colocaram o capitão da equipe diante da possibilidade de ficar fora do time titular, num momento em que Carrick precisa provar sua capacidade de impor sua autoridade dentro do vestiário.

Nas sete partidas anteriores da Premier League, o Manchester United somou apenas 7 pontos, ocupando a décima quinta posição, empatado com seu perseguidor Crystal Palace, e com um ponto de diferença para o Bournemouth, que está na 17ª colocação.


  • As declarações de Bruno colocam Carrick sob pressão

    Carrick enviou uma mensagem forte durante sua coletiva de imprensa na sexta-feira, quando seu discurso de abertura durou 5 minutos e 36 segundos antes de receber as perguntas, falando durante esse tempo sobre os resultados em queda, a importância da torcida, a história do clube e o que espera de seus jogadores, destacando que o Manchester United é maior do que qualquer indivíduo.

    Em sua fala se destacaram palavras como humildade e trabalho duro, numa mensagem que pareceu dirigida aos seus jogadores em meio à queda nos resultados e às pressões que cercam o time.

    Essas declarações vieram após críticas públicas feitas por Fernandes depois da derrota do Manchester United para o Como por 4 a 1, quando criticou o estilo do treinador em uma entrevista e dirigiu críticas ao clube em outra entrevista, acusando-o de viver das glórias do passado.

    A crise chega num momento em que o United sofre com resultados decepcionantes, depois de ter conquistado apenas duas vitórias nas 11 primeiras partidas da temporada, diante do recém-promovido Ipswich Town e do Sabah, do Azerbaijão.

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  • Os números de Bruno abrem a porta para seu afastamento

    As críticas não se limitaram às declarações do capitão português, mas se estenderam também ao seu rendimento dentro de campo. Fernandes marcou quatro gols e deu uma assistência nesta temporada, e suas seis participações em gols vieram em apenas duas partidas, diante do Ipswich e do Sabah, enquanto não marcou nem deu assistências nos outros nove jogos.

    A queda de rendimento de Fernandes, somada às suas críticas públicas, coloca Carrick diante da necessidade de tomar uma posição clara, especialmente com a necessidade de uma reação rápida da equipe, apesar da longa lista de lesões que aumenta a dificuldade de sua missão.

    Fernandes já havia enfrentado críticas do ex-capitão do United, Wayne Rooney, que sugeriu conceder-lhe um período de descanso longe dos holofotes, por considerar que ele perdeu parte de sua agudeza e de sua forma física após uma longa temporada e a participação na Copa do Mundo.

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  • A experiência de Ferguson e Ronaldo: será que Carrick a repetirá?

    Rooney citou o que a lenda do Manchester United, Sir Alex Ferguson, fez com seu ex-companheiro Cristiano Ronaldo, explicando que o astro português às vezes recebia uma folga de uma semana de forma surpreendente, com o objetivo de recuperar o ânimo e voltar em melhor condição.

    Segundo o jornal Mirror, Rooney disse que Fernandes pode precisar de um período semelhante para recuperar sua vitalidade, alertando que manter a pressão sobre ele pode aumentar sua frustração e afetar negativamente seu nível. Por outro lado, Carrick não definiu sua posição quanto à possibilidade de retirar a braçadeira de capitão de Fernandes, limitando-se a afirmar que o interesse do time e do clube vêm em primeiro lugar, e que ele tomará a decisão que beneficie o Manchester United.

    Depois de Carrick ter conseguido motivar a equipe após a saída de Rúben Amorim e assumir a tarefa de forma permanente no verão, agora ele é exigido a provar sua capacidade de lidar com as crises, e não apenas de liderar o time durante os períodos de sucesso.

    A exclusão de Fernandes do confronto contra o Bournemouth pode ser um passo decisivo para restabelecer a disciplina e mostrar que o lugar de qualquer jogador, seja qual for o seu nome, está ligado ao interesse do time.

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