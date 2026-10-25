Michael Carrick, técnico do Manchester United, enfrenta um teste importante antes do confronto com o Bournemouth, neste domingo, pela oitava rodada da Premier League, depois que as declarações de Bruno Fernandes após a pesada derrota para o Como provocaram grande polêmica sobre sua relação com o treinador.

Essas declarações incomuns colocaram o capitão da equipe diante da possibilidade de ficar fora do time titular, num momento em que Carrick precisa provar sua capacidade de impor sua autoridade dentro do vestiário.

Nas sete partidas anteriores da Premier League, o Manchester United somou apenas 7 pontos, ocupando a décima quinta posição, empatado com seu perseguidor Crystal Palace, e com um ponto de diferença para o Bournemouth, que está na 17ª colocação.



